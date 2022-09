No se lien. Así es como se llama en inglés una palabra que tiene el significado diferente al que parece. Por ejemplo. La cosecha de aceituna en toda España es un desastre porque la sequía provoca un descenso de hasta un 60 %. Claro, si eso pasa en toda España, parece normal que una reportera de la television autonómica te diga delante de unos olivos de Requena y Utiel, que la sequía y las altas temperaturas provocan un descenso de la cosecha valenciana de aceitunas superior al 80%. No es verdad, pero resulta más creible que decir que el exceso de lluvias y humedad de los meses de marzo, abril y mayo hizo que las flores no cuajaran o no llegaran a salir y que muchos arboles perdieron hasta la hoja, aunque ahora están recuperados, y que eso es mucho peor que lo otro. Es más creíble porque encaja mejor en la percepción de una población que ya no recuerda lo mucho que llovió en primavera. Pasa así con muchas cosas y no puedo evitar alterarme cuando veo, oigo y leo ciertas cosas, aunque mi familia me dice que no me altere porque, al fin y al cabo, lo de que la cosecha es un desastre es verdad y no importa tanto el motivo, sino que ayuden al sector, pero yo me indigno y pataleo aquí.