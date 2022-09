Sindicatos y ampas se quejan de la falta de profesores en el inicio de curso

Centros con plantillas completas, un aumento de profesorado de manera general y una bajada gradual de la ratio. Estas son algunas de las peticiones que más reiteraron los sindicatos y organizaciones de la comunidad educativa ayer, el primer día de curso escolar.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamentó que el año haya comenzado «con centros sin plantillas completas y con plazas por cubrir. Esta circunstancia ocasiona que haya alumnado que todavía no tenga a sus correspondientes docentes y no pueda iniciar las clases en condiciones». Por eso, la central sindical urge a Educación «a cubrir todas las plazas». La CSIF explica que conselleria «todavía no ha cubierto reducciones de jornada en algunos casos. Los titulares la solicitaron con la suficiente antelación pero la Administración aún no ha adjudicado las plazas que cubren las horas que restan hasta completar la jornada y, por tanto, hay aulas sin docente».

Con todo, Educación anunció hace unos días que este 2022-23 aumenta la plantilla docente, pues la previsión es que haya 78.659 profesores, un 1 % más que el curso pasado para tener, de media, 1 maestro por cada 12 alumnos en los colegios y un profesor por cada 10 estudiantes en los institutos. En cuanto a la ratio por aula, en Primaria se ha quedado en 19,4 alumnos y 26,6 en Secundaria y Bachillerato.

Ayer, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, aseguró que las plantillas estaban «prácticamente completas» y anunció un plan para estabilizar el aumento de profesorado de los últimos 7 años, que sería de 15.000 docentes, para lo que primero hay que «elaborar una nueva normativa que lo permita». Y es que, las plantillas actuales están organizadas en base a normativa de 2013 y 2015, que debe renovarse por «coherencia y eficiencia» para, además, hacerla compatible con la nueva legislación estatal, la Lomloe, que también impulsa una reducción del número de alumnos por aula.

El sindicato Stepv, en este sentido, también reivindicó ayer el incremento de las plantillas y la reducción de la ratio. «Hace falta aumentar el profesorado en los centros, pues la normativa de educación inclusiva exige una atención individualizada que las actuales ratios no permiten. De hecho, la medida mejor valorada en pandemia fue la reducción de los grupos», afirman.

En este sentido se pronuncia la confederación de Ampa Gonzalo Anaya, cuyo presidente, Rubén Pacheco, apunta que aunque el primer día es de «reencuentro» y no suele haber incidencias, sí que es importante resaltar que hay centros que se encuentran «con docentes que aún no han llegado». «No es la norma, pero hay centros que han tenido que eliminar alguna aula en el último momento y si de tres grupos se quedan dos, la ratio se descuadra y es más elevada», explica.

Asimismo, resalta que hay casos de profesorado de especialidades y atención específica que se incorporan después: «no siempre vienen de conselleria, sino de Función Pública, y eso lleva otros tiempos, lo que influye en la atención a los alumnos». Aunque el balance del inicio de curso «es positivo», hay que resaltar las incidencias que «aunque son pocas, hay que limar cada error», detalla.

«Tenían muchas ganas»

Los directores de Primaria e Infantil, a través de Adip-PV hacían ayer una valoración positiva: «No ha habido ninguna incidencia, el inicio se ha desarrollado con normalidad», decía Joaquina Barba, presidenta de la asociación. En los mismos términos se expresaba Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de la Escuelas Católicas. «Los alumnos tenían muchas ganas de venir, quizás porque este año se ha empezado una semana más tarde». Ana Marín, vicepresidenta de Feceval (Federación de Centros de Enseñanza de Valencia), también hacía ayer un balance positivo: «Por fin, normalidad». Con todo, explicaba que la tardía aprobación de la ley y su despliegue autonómico ha presionado al profesorado. «El currículum ha venido muy tarde y eso crea mucho estrés e incertidumbre en profesores, que no se han podido preparar». En su opinión, la nueva ley, la Lomloe, debería «haberse aplicado el año que viene de golpe y habernos dejado este curso para prepararnos, porque habrá problemas», incidió ayer Marín.