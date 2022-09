Los municipios realizan más de 300 limpiezas de cauces y barrancos

Los últimos chubascos y tormentas del verano que se registraron a lo largo del día de ayer en Castelló y la mitad norte de Valencia no dejaron excesivas precipitaciones. Pero suponen el primer aviso de las probables precipitaciones que se registrarán a partir del otoño. Una estación que este año se iniciará a las a las 03.04 horas del 23 de septiembre, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, que forma parte del Instituto Geográfico Nacional (ambos dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Una meteorología por la que cabe preparar viviendas, ciudades, barrancos y cauces. Para intentar evitar males mayores.

De hecho, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de València (Caatie-València) ha recomendado al ciudadano y comunidades de propietarios diferentes medidas para proteger las viviendas y edificios frente a lluvias abundantes, como limpiar sumideros y cubiertas. Así, abogan por revisar las cubiertas, canales y desagües: "En las cubiertas de los edificios, balcones y terrazas es conveniente retirar macetas y objetos que obstaculicen el paso del agua. Es necesario que el agua circule hacia los desagües evitando estancamientos", han apuntado en un comunicado. Además, recomiendan limpiar de hojas, tierra y papeles las superficies de la cubierta, las canales y los sumideros y comprobar el funcionamiento de los desagües. Junto a ello, aconsejan repasar la carpintería exterior y comprobar que las hojas de puertas y ventanas cierran bien. También hay que limpiar los canales de desagüe de la carpintería exterior (puertas y ventanas) para evitar que el agua se acumule y pueda entrar en el interior de la vivienda. Por último, si el sótano tiene bomba de achique, "hay que comprobar su funcionamiento".

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha concedido 400 autorizaciones en para ejecutar tareas de limpieza en cauces barrancos. La mayoría de ayuntamientos (324). Y destaca que ha invertido más de cinco millones de euros en los ayuntamientos. Los ayuntamientos preparan sus municipios ante las inminentes lluvias intensas. Yalgunos esperan que sea la CHJ la que intervenga. La mayoría de municipios también limpian desde hace semanas imbornales y desagües en las vías públicas. También barrancos de su término municipal. Levante-EMV ha repasado comarca a comarca las principales tareas que han realizado los municipios y las dos confederaciones hidrográficas con competencias en la Comunitat Valenciana.

El Camp de Morvedre

En el Camp de Morvedre, hay varios ayuntamientos que tienen previsto intervenir próximamente en la limpieza de barrancos, aprovechando líneas de ayudas de la diputación o la Generalitat, como es el caso de Algar de Palància y Benifairó de les Valls, que seguirán así los pasos dados por municipios como Quart de les Valls, que ya tiene limpia toda su red, o Faura, que limpió este verano aprovechando el empleo temporal agrario que subvenciona el SEPE. También Albalat dels Tarongers ha logrado permiso recientemente para actuar en el de Cabes Bort. Otros consistorios, como Sagunt, también han previsto impulsar trabajos en esta línea, pero aún sin fecha. Tampoco faltan consistorios como el Gilet, que han pedido directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar que asuma la limpieza del barranco de Primany, o el de Quartell, que pidió a la CHJ que asumiera unos trabajos de este tipo y, según el alcalde, Pere Campos, ésta le respondió "que haría la limpieza inicial si el ayuntamiento asumía el mantenimiento posterior, con lo que estamos esperando que actúen". No obstante, hay quienes tienen claro que actuar en estas zonas no urbanas "es asumir una competencia no municipal" y, por tanto, descartan estas fórmulas, como es el caso de los alcaldes de Benavites, Carlos Gil (PP); Algímia d'Alfara, el independiente Ernest Buralla o la mandataria de Torres Torres, la independiente Amparo Bolós; tres presidentes de la corporación que coincidían en demandar que la confederación realice estos trabajos. En otros municipios como Segart, además de tareas realizadas por brigadas forestales de la diputación, a finales de agosto tuvo lugar una limpieza vecinal del Barranc de Sant Josep y el Barranc de la Font, una jornada de sensibilización impulsada por el ayuntamiento, la asociación Ambiens y la Generalitat.

l'Horta

En l'Horta los municipios miran al cielo y a los barrancos, ya que los desbordamientos durante los episodios de gota fría han provocado los daños más graves tanto personales como materiales en los últimos años. La mayoría de municipios han impulsado protocolos de prevención de inundaciones ante lluvias intensas. Aunque para intervenir en los barrancos, es necesario contar con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tiene la titularidad de estos cauces y es necesario su permiso para acometer labores de limpieza. Por ello, cada vez son más los convenios firmados por los consistorios para poder llevar a cabo el mantenimiento de los tramos urbanos.

Entre los municipios con episodios de daños más recientes está Beniparrell, donde los más de 170 litros que cayeron la tarde del 5 de noviembre de 2020 provocó que el Barranco de Picassent, a su paso por este municipio, se desbordara e inundará el polígono Vereda Sud y dejara atrapados a casi un millar de trabajadores de un centenar de empresas. De ahí que Beniparrell hay decidido no esperar a la CHJ y haya ejecutado labores de limpieza en el cauce. El consistorio ha invertido poco más de 2.500 euros en retirar toda la maleza que ha crecido en el cauce en su tramo urbano, desde el puente de la Pista de Silla hasta el de las vías ferroviarias. Aunque en el ayuntamiento son conscientes de que estos trabajos "no son suficientes para evitar inundaciones" como las que sufrió el polígono Vereda Sur", afirma su alcalde, Voro Masaroca. Por lo que siguen esperando la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar al proyecto presentando por el consistorio, donde se proponía otra serie de medidas como el ensanchamiento del cauce o la elevación de los puentes.

En Alboraia, donde los vecinos de la desembocadura del Carraixet fueron desalojados tras las intensas lluvias registradas el 21 de marzo de 2022 que también afectaron a la Ermita dels Peixets, la CHJ se ha comprometido en octubre a limpiar el cauce del barranco del Carraixet a su paso por Alboraia. En junio el presidente de la CHJ, Miguel Polo, se reunió con el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, y se comprometió a realizar el acondicionamiento de un tramo del cauce, implantando un nuevo sistema para evitar la excesiva proliferación de las cañas invasoras. También los técnicos solicitaron la posibilidad de dar acceso al cauce al ayuntamiento para facilitar que pueda colaborar con la confederación en su mantenimiento y limpieza. La semana pasada aún no habían respondido. Alboraia también espera en octubre la actuación de la dirección general de Costas para retirar la montaña de arena que se genera en la desembocadura del Carraixet en Port Saplaya "y que también actúa de barrera".

Aldaia también vigila con especial atención a su “barranquet” a través del sistema de videovigilancia, instalado al oeste del casco urbano, que monitoriza de manera constante el caudal del barranco, lo que posibilita la activación de la instalación de las compuertas o las barreras en el momento en el que sea necesario. Y dentro de las labores de prevención, el consistorio ha llevado a cabo la limpieza del barranquet, la revisión y puesta a punto de las bombas de extracción de los túneles y las barreras, así como limpieza de imbornales en zonas inundables.

El barranco de Chiva atraviesa también varios municipios de l’Horta Sud, que realizan labores de mantenimiento a modo preventivo como Paiporta, Catarroja o Massanassa, que desde hace un tiempo ya asumen la limpieza de los tramos urbanos. El barranco de Chiva también cruza por Torrent, aunque es otro más pequeño, el de la Horteta, el que más problemas ocasiona debido a la proliferación de vegetación. Fuentes municipales afirman que hay personal del SEPE trabajando en la limpieza de los barrancos. Además, "hemos hecho actuaciones puntuales con la brigada forestal del ayuntamiento en el barranco de l'Horteta y con brigadas de la Diputación en la urbanización del Pantano. Los servicios de limpieza también han realizado actuaciones de limpieza en los imbornales de los pasos inundables", indican.

En Silla, los trabajadores del régimen especial agrario dentro del convenio con el SEPE realizando trabajos de limpieza y recuperación de las fuentes naturales y acequias la de la Font de Alapont, la acequia del Figuero (azarbe norte), la acequia Font de Manano (azarbe sur), la acequia de l’Oro, la acequia Nova, el barranco de Tafarra, la acequia del barranquet, la acequia de la Rambleta, las balsas de laminado situadas en la Avenida de Alicante y el filtro verde.

Por último, Massamagrell, ha intensificado la limpieza de los imbornales de todo el municipio con los operarios de la empresa concesionaria Global Omnium - Aguas de Valencia. Y la Pobla de Farnals ha instalado un sistema de control automatizado en su red de saneamiento municipal que detecta si las bombas de drenaje funcionan correctamente para evitar inundaciones.

La Ribera

En la Ribera, el Ayuntamiento de Alzira ha destinado la brigada de 56 personas del Servicio Público de Empleo Estatal a realizar tareas de limpieza en barrancos y caminos rurales. Por el momento se ha actuado en caminos como el de la Perrera, Barrablet, Solana de la Murta, Puchol o Pescadors, entre otros. También en los barrancos de la Falzia, Murta, Fosc, Estrelles, etc. El consistorio preveía realizar estas labores hasta mediados de septiembre aunque reconoce limitaciones por el agua que no han dejado de llevar algunos barrancos. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, aseguró ayer que la limpieza de barrancos promovida por el ayuntamiento no es suficiente para asegurar la defensa de la ciudad contra las inundaciones.

De hecho, el Ayuntamiento de Alzira reiteró el 24 de mayo pasado de forma unánime la demanda de inversiones al Gobierno central para proteger la ciudad de las inundaciones que provocan los barrancos, una petición que ya elevó en 2021 también con un consenso general. La resolución aprobada hace cuatro meses a propuesta de la Federació d’Associacions de Veïns (Faavv) fue más concreta y reivindicó la partida de 26 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Se trata del importe estimado por la empresa que ha elaborado por encargo de la CHJ el estudio de alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en la Ribera. Este trabajo de la empresa consultora Typsa contempla la ampliación del barranco de la Casella desde la «tancà» de Sant Antoni -aproximadamente donde el Barranc de l’Estret confluye en él- hasta el Xúquer, la reordenación del enlace de la variante (CV-50) con la antigua carretera de Carcaixent (CV-41) derivada de la necesidad de ampliar el Pont de Xàtiva con la construcción de una rotonda que eleve la cota actual a la altura de la mota de protección y la regeneración de los terrenos del frustrado centro comercial Vilella para, además de actuar como tanque de tormentas, una función que ya realizan, se adecuarían como parque urbano. Otro informe encargado por el Ayuntamiento de Alzira a la cátedra de hidráulica de la Universitat Politècnica de València (UPV) coincide en el diagnóstico y la solución que plantea Typsa, que parte de la imperiosa necesidad de ampliar el Pont de Xàtiva, convertido actualmente en un cuello de botella ya que únicamente permite el paso de 70 m3/sg cuando el caudal estimado en una avenida que se puede producir cada cinco años es de 480 m3/sg.