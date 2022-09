Diferentes realidades educativas en las Corts

La consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha protagonizado hoy su primera comisión de las Corts en el cargo. A pesar de ser, también, la primera del curso que acaba de iniciarse, se ha caracterizado por un ambiente bronco, con varias interrupciones de palabra y rifirrafes entre los partidos de la oposición y del Botànic.

El primero de los choques ha venido por la situación económica. La consellera ha explicado que 7 de cada 10 alumnos tendrán en 2022-23 beca de comedor y, de estos, la mitad contarán con la ayuda completa. Además, las familias de las etapas obligatorias también se benefician de los libros gratis a través de XarxaLlibres, donde participan más de 460.000 alumnos.

Como ya afirmó en el inicio de curso, la consellera ha vuelto a defender que “el coste de la vuelta al cole en la Comunitat Valenciana no es comparable a ninguna otra autonomía”, lo que desde la oposición han cuestionado. “Que diga que la Comunitat Valenciana es la única de España donde la inflación no afecta a las familias la retrata, niega lo que dicen las entidades bancarias, Save the Children o los medios”, ha indicado Beatriz Gascó, diputada del PP. “¿Va a negar la evidencia porque tenemos XarxaLlibres en el curso más caro de la historia?”, ha añadido, al tiempo que ha pedido medidas extraordinarias al Consell.

El PP también ha afirmado que el curso empezó con vacantes por cubrir “en todos los centros”; que la conselleria no paga los gastos de funcionamiento a los centros, lo que crea “inseguridad jurídica”; y que las aulas de 2 años de los CEIP no cuentan con el material didáctico necesario.

Por su parte, Ruth Merino, de Ciudadanos, ha dicho a Tamarit que “hay que reconocer” que la inflación “ahoga a las familias, que hacen malabares con su economía”. Merino ha apuntado que hay “más de 16.000 alumnos en barracones”; faltan recursos psicopedagógicos y docentes en las aulas; y hay orientadores que “reniegan del nuevo modelo educativo”.

Asimismo, desde ciudadanos han afeado a Tamarit que los nuevos currículos de la Lomloe no se hayan publicado “en tiempo y forma, lo han hecho el mes de agosto” lo que Merino asegura que ha provocado un ‘tsunami’ para los docentes.

Sobre esto, la consellera ha recordado que los decretos se aprobaron “la última semana de julio y la primera de agosto” y ha apuntado que cuatro de las cinco comunidades gobernadas por la derecha en España aún no tienen los textos oficiales.

“Nos hubiera gustado aprobarlos antes, sí, pero son los tiempos marcados por el Estado por la publicación de los decretos, que en ESO y Bachillerato estuvieron a finales de marzo y abril”, ha afirmado la responsable de Educación del Consell.

“Se podían trasponer esos textos con cambios mínimos; no hacer nada o lo que hemos hecho nosotros, creer en la descentralización y nuestras competencias y trabajar para que nuestros decretos resuelvan nuestra realidad territorial”, ha expresado la consellera.

Cobertura de vacantes docentes

Sobre la falta de profesorado, Tamarit explica que se realizó una adjudicación antes del lunes, cuando se inició el curso (para vacantes, nuevos puestos y jubilaciones), y que cada semana hay tres para intentar cubrir el máximo de plazas. El viernes pasado salieron 496, de las que se cubrieron 458 plazas y quedaron sin adjudicar 38, “sobre todo en FP”, ha detallado. No obstante, asegura que otras ausencias del primer día de clase se debieron a “bajas, en un colectivo tan grande”, y que este martes se cubrieron el 73 % de las plazas que salieron a adjudicación.

El requisito lingüístico o los ámbitos han sido otros de los temas tratados en la comisión, en la que los participantes han reflejado realidades paralelas, lo que han lamentado desde Compromís, PSPV y Unides Podem, y también ha criticado la consellera: “Intentan ganar en las Corts los discursos que no pueden ganar en la calle, porque las familias, sean del partido que sean, saben la realidad”, ha dicho.