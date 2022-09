Son el 15 % de todos los valencianos y valencianas. Eso sin contar las 300.000 personas de origen extranjero y que tienen la nacionalidad española. Existen. Están ahí. Trabajan. Pagan impuestos y enriquecen a la sociedad. Son los inmigrantes. Son muchísimos, pero no se sienten representados por los políticos. Los inmigrantes no suelen acudir a votar.

Esa idea ronda desde hace tiempo en la cabeza de varios colectivos antirracistas y de migrantes. El voto inmigrante existe en otros países, y los políticos se cuidan mucho de mirarlo en las encuestas, de satisfacer sus demandas. Pero en la C. Valenciana está adormecido. Con la idea de despertar ese voto ha nacido este jueves Fuerza Migrante, un movimiento ciudadano que busca visibilizar, concienciar e impulsar a todos los migrantes para que hagan valer su derecho a participación política en las próximas elecciones de 2023.

La plataforma está formada por muchos colectivos de procedencias y ámbitos distintos, pero sus portavoces son tres: Boutaina El Hadri (marroquí y española), Lucy Polo (colombiana y española) y Eduardo Béjar (uruguayo y español). Dicen que su intención no es dirigir el voto hacia ningún partido, es más simple. Que los inmigrantes voten.

"Estoy segurísimo de que si todos los inmigrantes fueran a votar los problemas que tenemos se arreglarían mucho antes", dice Béjar. Así que hay que hacerse fuertes, "en Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegan las elecciones, todos los partidos se vuelcan en conseguir el voto hispano", reivindica. La intención de Fuerza Migrante es que, de una vez, se les tenga en cuenta, "como lo hizo a base de pelear el feminismo, el colectivo lgtbi o el ecologismo".

La otra gran pata es convertirse en un enorme altavoz para las propuestas del colectivo inmigrante. "Queremos poner nuestras demandas encima de la mesa, y que los partidos políticos las pongan en sus programas", señala Polo. Y otra cosa muy importante; "cuando los partidos ponen a algún inmigrante en las listas en realidad están de relleno y en los lugares de abajo. No están en lugares destacados", denuncia Béjar ¿Por qué? "Porque el voto inmigrante no existe", remarca El Hadri.

La realidad y la política

"Los 99 diputados que hay en Les Corts Valencianes no representan la diversidad de la calle. No hay un 15 %, ni un diez, hay un uno". Con ese "uno" se refiere a Irene Gómez, de Unides Podem, la única diputada de origen migrante presente en el máximo órgano de representatividad de la sociedad valenciana. "Al final es una sola persona que no puede cambiar ella sola todas las dificultades del colectivo migrante".

Igual en el Gobierno del Botànic, "a nadie se le ocurre poner a un hombre en la dirección general de la mujer, deberíamos plantearnos por ejemplo que una persona de origen migrante estuviera en la dirección general de Inclusión". Lo mismo en puestos de responsabilidad, alcaldías o concejalías.

Pero todavía queda camino, y problemas por resolver. Principalmente el del "derecho a la ciudadanía". De ahí emana que te sientas ciudadano de primera o de segunda, porque las leyes de extranjería actuales sujetan al migrante a un caos a nivel general, y de ahí también provoca que tengas una inestabilidad vital grandísima con los papeles", explica Polo. "Así que una demanda es esa, modificar las leyes que hagan más sencillo el acceso a la ciudadanía. El mundo se ha globalizado mucho en 20 años y no podemos seguir con las mismas normas que antes", explica.

También reclaman "que haya una adecuada política migratoria porque no existe. Las organizaciones del tercer sector nos hacemos cargo de lo que las administraciones no pueden", dice Polo. Son muy conscientes de que un puñado de asociaciones no juegan en las mismas condiciones que la maquinaria de los grandes partidos, pero son optimistas. "Somos conscientes de que es muy complicado pero es un trabajo de que tenemos que empezar por algún lado".

Crisis económica

Aunque la verdad es que el contexto económico no ayuda. "Crisis económica, desempleo... Todo eso genera el discurso fácil de echarnos la culpa a nosotros cuando no es justo", dice El Hadri. Además, muchas personas migrantes sienten que "gane la izquierda o gane la derecha su situación no va a cambiar". Es decir, no sienten que importen a sus representantes.

A eso hay que añadir una capa relacionada con el propio proceso migratorio. "Muchas personas no votan porque están acostumbradas a no hacerlo en sus países, donde el Gobierno no actúa. Pero aquí el voto sí que sirve para incidir y para cambiar cosas", dice El Hadri.

Para eso, para que voten, también reclaman que la propia administración se acuerde de ellos. "Muchos migrantes, aunque vivan aquí, tienen que solicitar el voto rogado y hacer un número de pasos para participar. Y no se hacen campañas explicando esto, no se acuerdan de nosotros para animarnos a participar", reivindica Béjar. Al mismo tiempo, El Hadri señala el siguiente paso; "no tiene sentido rogar el voto o que nos obliguen a eso. Si tú tienes la tarjeta de residente permanente deberías votar como cualquiera".

Nuestro derecho. Porque aunque a veces se le olvide a los propios inmigrantes, los tienen. "Solo pedimos que a mismas obligaciones, mismos derechos", cuenta Béjar. Pero los inmigrantes todavía -por lo general- no se sienten implicados en sus sociedades de destino. "Por eso falta que se movilicen. Hay que incidir en que la gente se movilice, que voten. Ese es el objetivo de Fuerza Migrante". Como sentencia Polo; "dejar de llorar y ponerse a exigir".