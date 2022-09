Amb la finalitat d’ampliar i millorar les vies per a ciclovianants, que convertisquen la província de Valencia en un espai per a ciclistes i vianants, la Diputació de València, a través de la delegació de Mobilitat Sostenible, ha convocat una nova línia d’ajudes de mobilitat.

En esta ocasió, està destinada a la redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural, que reconvertisquen infraestructures ja construides però que han caigut en desús. L’estratègia pretén impulsar una mobilitat quotidiana activa i eficient, és a dir, la mobilitat a peu o en bicicleta i, a més a més, connectar els municipis valencians mitjançant canals alternatius als vehicles motoritzats de tot tipus.

Reacciona 2022

Esta convocatòria forma part de la segona fase de l’estratègia ‘Reacciona 2022’, amb una dotació de 300.000 euros d’ajudes per a la redacció dels projectes esmentats. Tots aquells municipis i entitats supramunicipals que vulguen beneficiar-se’n podran presentar les seues sol·licituds fins al 5 d’octubre, data en què es tanca la present convocatòria.

Unió amb la natura

Esta nova línia d’ajudes es destina, concretament, a vies per a ciclovianants que discórreguen per espais en plena naturalesa.

Per què esta concreció? Segons explica la diputada de Mobilitat Sotenible Dolors Gimeno, la filosofia de les ajudes «és promoure l’adequació de camins d’interés natural i aprofitar el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura, emprant infraestructures ja existents, però en desús com és el cas d’antics traçats de ferrocarril, camins històrics, vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i en àmbits de domini públic». La diferència amb altres vies de transport és tant la seua autonomia i la seua condició de reservades a desplaçaments no motoritzats, com el respecte i la integració amb l’entorn, actuant com a elements de protecció i conservació del patrimoni associat.

Complementar altres ajudes

Aquestes ajudes es complementen amb les subvencions per a la redacció dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), amb un pressupost de 650.000 euros; les subvencions per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural, amb una inversió total de 2.100.000 euros; i la nova línia d’ajudes per a la recuperació de l’espai públic i la millora de la mobilitat als entorns escolars, dotada amb 400.000 euros.

Els projectes es fan realitat

L’estratègia ‘Reaciona 2022’ se suma a l’edició anterior, els projectes de la qual s’estan executant en l’actualitat i que possibilitaran la creació, rehabilitació o reconversió de fins a huit nous espais per a ciclistes i vianants de nord a sud de la província. Entre ells es troben l’accés intermunicipal a la Via Augusta a la mancomunitat de la Costera-La Canal; la connexió cicloturística a través de camins rurals no asfaltats del Racó d’Ademús; l’adequació de camins històrics a Yátova, Alborache i Macastre (Foia de Bunyol); i la connexió intermunicipal de Chelva, Tuéjar i Benagéber mitjançant una ruta d’interés paisatgístic a través de la comarca de La Serrania. Com també l’itinerari d’interés natural a Teresa de Cofrentes (Alt Túria); l’eliminació de barreres i punts conflictius a l’anell verd d’Alzira (la Ribera); la millora de la seguretat de la via d’accés a la platja de la Patacona d’Alboraia (l’Horta Nord); i l’anell perimetral de Benaguasil i l’accés al Parc Natural del Túria (Camp de Túria).