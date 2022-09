"Eppur si muove". Pese la zozobra de las encuestas en contra, las divisiones internas y un proceso de refundación en marcha, hay movimiento en Ciudadanos de cara a las elecciones a la Generalitat del próximo mayo. El baile lo ha abierto una pareja atípica, un tándem formado por Mari Carmen Peris, diputada autonómica de la formación en las Corts, y José Miguel Saval, exsubdelegado del Gobierno en Alicante con el PP y miembro del comité de Cs en esta provincia.

Los dos han inaugurado los posibles pasos adelante que les corresponderá dar a quienes quieran optar a encabezar la papeleta para los comicios autonómicos de dentro de ocho meses. Su candidatura es conjunta, la primera por València y el segundo por Alicante, sin decidir quién de los dos sería el que optaría a las primarias para decidir el candidato a la Presidencia de la Generalitat. "No es lo prioritario ahora", explica Peris.

La suya, además, no es una candidatura crítica con Arrimadas ni se corresponde con el sector que pide su dimisión, la plataforma Somos Cs, en la que están varios cargos de la formación especialmente en Alicante, con una veintena de concejales, entre ellos, la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez. "No es el momento de pedir dimisiones, es el momento de demostrar que existe futuro para Ciudadanos", justifica el tándem.

Su candidatura podría suponer una tercera vía dentro del partido en la Comunitat Valenciana entre el sector más crítico, con fuerza en Alicante, y el núcleo más cercano a Arrimadas, en el que se incluye la actual coordinadora del partido a nivel autonómico y diputada en el Congreso, María Muñoz. Muñoz ha sonado como una de las posibles candidatas. También lo ha hecho la síndica en las Corts, Ruth Merino, quien también es próxima a la cúpula estatal y autonómica.

Peris y Saval han comenzado a bailar sin la música de las primarias sonando de manera oficial. El anterior secretario de Organización del partido a nivel estatal, Borja González, anunció que el proceso se abriría en octubre para la Generalitat, sin embargo, su dimisión a principios de septiembre dejó en una promesa sin cuerpo que la defienda la fecha para este proceso. Peris argumenta que su sucesor, Carlos Pérez-Nievas, no lo ha negado.

Los dos candidatables han asegurado que su candidatura busca "hacer funcionar" el proyecto de Ciudadanos y recuperar el centro. "Si PSPV y PP quieren el centro, ¿por qué vamos a abandonarlo?", detalla la diputada en las Corts quien insiste en que no quiere "un PP ligado a Vox que no cree en la autonomía". Insiste en reivindicar el "proyecto liberal" y en alejar la posibilidad de no presentar listas o hacerlo de manera conjunta con los 'populares'.

¿Y en el partido qué dicen? Oficialmente no hacen valoraciones. Respetan las ideas de todos los afiliados que según estatutos están en su derecho para presentarse y destacan que cualquier idea es bienvenida en el proceso de refundación en el que está inmerso el partido. Esta es su principal ocupación y por la que dudan que el proceso de primarias se pueda celebrar finalmente en octubre como planteó González. "Estamos a la expensa de que el nuevo secretario de Organización se pronuncie", remarcan. Y, sin embargo, se mueve.