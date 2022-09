Sanidad informará también de las listas de espera del especialista y de pruebas

La Conselleria de Sanidad está "trabajando" en poner en marcha un sistema de información personalizada de listas de espera para ver al especialista o para hacerse una prueba diagnóstica al estilo del que ya hay para saber cuándo nos operarán de algo no urgente en la sanidad pública. La administración asume así la "recomendación" lanzada por el Síndic de Greuges, Ángel Luna, que se conoció este lunes.

Luna, tras abrir una investigación de oficio sobre la transparencia en estas áreas, instaba a la administración sanitaria a poner en marcha un registro individualizado de listas de espera que diera información a los pacientes sobre "qué posición ocupaban en la lista" y no solo de la quirúrgica (sobre la que Sanidad informa todos los meses), sino también de la demora que hay para ver a un especialista (lista de consultas externas) o para hacerse una prueba diagnóstica.

El propio conseller Miguel Mínguez aseguraba esta semana que desde Sanidad estaban "de acuerdo" y "en sintonía" con lo pedido por el Síndic de Greuges y que, de hecho, estaban "trabajando" para implementar un sistema parecido al de listas de espera quirúrgica. "Entendemos perfectamente que nos esté solicitando transparencia en la información de las listas de espera. Estamos en sintonía y trabajando para hacer efectivo la solicitud", reconocía el titular del departamento. Con todo, el conseller no dio fechas de cuánto podría estar disponible este sistema. Es más, advirtió que es "un poco complejo a nivel administrativo individualizar" la información que se ofrece a los pacientes y que esta tampoco sería con una fecha y hora puntual.

"Si es una cirugía urgente o preferente se da porque es relativamente sencillo pero si no, hay circunstancias que te impiden dar certezas, pero sí rangos. Estamos intentando dar predicciones que se aproximen más a la realidad del ciudadano. No es tan sencillo porque si no, ya estaría", insistía. Esta inconcreción temporal se la ha afeado ya el Síndic de Greuges.

Mandato por ley desde 2003

El síndic pedía a Sanidad ser más transparente pensando en que así el paciente que espera para ver al especialista o hacerse una prueba pueda "controlar y exigir" a la administración su derecho a recibir una atención "en un tiempo máximo y en igualdad de condiciones", pero lo cierto es que las comunidades autónomas tiene un mandato legal al respecto desde 2003.

El Real Decreto 605/2003 de medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera ya prevé que las comunidades creen sus propios sistemas de información sobre las tres listas y garantiza que los ciudadanos tendrán acceso a esta "información personalizada".

Este mandato se ha cumplido en la Comunitat Valenciana solo en parte. La Conselleria de Sanidad sí ofrece información sobre los días de demora media (por departamentos y patologías) de la lista de espera para operarse y hasta hay un sistema para conocer de forma individualizada una estimación de cuándo nos llamarán pero no hay nada parecido en cuanto a la espera para ver al especialista o para hacerse una prueba.

De la primera lista, da información dos veces al año el Ministerio de Sanidad (con datos que facilitan las comunidades) pero de la segunda, ni eso. Los últimos datos de lista de espera para hacerse una prueba (que dan cuenta de la enorme inequidad territorial que hay en el acceso a la sanidad pública valenciana) se conocen porque el diputado del PP en las Corts, José Juan Zaplana se interesó por ellos.

No hay que perder de vista la importancia de tener los tres datos, porque el paciente que va a ser operado de algo no urgente no espera solo esos 98 días de media que suma ahora la lista. Previamente ha tenido que esperar quizá otros tantos para ver al especialista (95 según los últimos datos del ministerio) y otros tantos para hacerse una prueba diagnóstica, si es necesaria.

Veinte días mejor que la media nacional

Aunque reconoció que había que mejorar en transparencia, Mínguez no dejó pasar la oportunidad para reivindicar que, aunque mejorables, los datos de la lista de espera quirúrgica de la sanidad valenciana eran mejores a los de otras comunidades. "Dentro de no tener unas cifras fantásticas, estamos mejor que la media nacional, más de 20 días por debajo de la media nacional pero estamos intentando disminuirla considerablemente", aseguró Mínguez.

El dato procede de la comparativa nacional que hace el Ministerio de Sanidad de listas de espera entre comunidades todavía con datos de diciembre de 2021. La C. Valenciana cerraba el año con una demora media para entrar en quirófano de 100 días (a finales de julio estaba en 98) mientras que la media nacional está en 123 jornadas de espera media. Las peores paradas, Aragón con 183 días de espera media o Cataluña con 156. Entre las mejores (salvado los 40 días de Melilla) están País Vasco con 71 días o Madrid con 73.