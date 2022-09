El resurgir de las postales

Un grupo de personas de la Vall d'Uixó irá este sábado al buzón más cercano, depositará allí unas postales y esperará a que lleguen a su destino, en La Coruña, donde se estará celebrando el encuentro gallego de postcrossing (intercambio de postales), una práctica que cuenta con decenas de miles de aficionados por todo el mundo. Esa nota valenciana la pondrán los alumnos y profesoras del centro público valldeuxense de educación de adultos Jordi de Sant Jordi, cuya directora, Azucena Badenes, confiesa a Levante-EMV que se acaban de estrenar en esa práctica pero en la que han trabajado con cariño.

"Como los compañeros gallegos conmemoran en este encuentro el centenario de la actriz y escritora María Casares, nosotras hemos pensado en enviarles postales y textos de escritoras valencianas recientes", cuenta Badenes. Así compartirán el arte de autoras como Claudia Serra, Marisol González Felip, Paula Ferrer y Gemma Pasqual.

La destinataria de esas postales es la gallega Diana Pastoriza, que explica a este diario en qué consiste el postcrossing, un intercambio de postales moderno y original en auge en los últimos años, especialmente durante y tras la pandemia. El proceso comienza a través de una página web y consiste casi en un juego en el que intervienen tres participantes: una persona pide enviar una postal y se le asigna una persona desconocida de cualquier parte del mundo. Cuando esa persona recibe la postal en el buzón de su casa, a otra persona aleatoria del planeta se le activa una notificación para que le envíe una postal a la primera persona.

En Galicia llevan ya nueve encuentros de postcrossing, pero en el resto de España está menos desarrollado. "Me gustaría que en un futuro lo pudieran hacer allí en la Comunitat Valenciana", comenta Pastoriza.

Jóvenes correspondientes

Aquí hay un total 769 valencianos inscritos en la plataforma postcrossing.com. Hay muchos que han intercambiado centenares de postales -el que más ha mandado ha puesto en el correo 7.853 de ellas-. Abundan los perfiles de auténticos aficionados a la colección de instantáneas del mundo, pero también de aquellos que quieren conocer otras personas y culturas. No faltan los que buscan aprender idiomas y cuentas más románticas de parejas que se crean un perfil juntos. Se encuentran personas de todas las edades y muchos de ellos son jóvenes que van a contracorriente de las redes sociales actuales.

Ainoa Sánchez tiene 22 años y es de Castelló. Hace un par de años que se enganchó al postcrossing y lleva unas 20 postales recibidas. Están en la pared de su cuarto. O lo que es lo mismo, en su pared hay pedacitos de Alemania, Estados Unidos y Rusia, entre otros países. "De pequeña me mandaba cartas con una prima, pero dejé de hacerlo y noté que me faltaba algo, por eso cuando vi que existía esto, me encantó. Lo que más me gusta es cuando me mandan postales antiguas, me hace mucha ilusión ver que alguien ha puesto tanto empeño en hacer algo por ti", explica Sánchez.

En las que envía ella, lo que le gusta es decorarlas para que sean únicas. "En Castelló no había mucha variedad de postales, así que me dio por hacerlas a mano". A sus conocidos les resulta raro cuando llegan a una ciudad de viaje y ella empieza a decir "vamos a por postales". "Me dicen, ¿qué te pasa?", bromea. El mundo de las postales le llevó al de los penpals (amigos por correspondencia), con quienes se envía cartas. A veces tardan un mes en llegar a su destino, pero llegan. Todo se hace a la antigua usanza y con la emoción del sobre cerrado o de voltear la fotografía postal para ver qué hay escrito detrás.

"Es un instante súper corito que termina siendo mágico. Puede que jamás vayas a conocer a la persona que te ha enviado eso, pero te sientes conectada. Es muy guay, sobre todo, saber qué ha motivado a una persona a enviarte una postal en concreto", dice Laura Climent, otra joven postcrosser de Alzira. A Climent, de 24 años, hasta las postales más indescifrables le parecen bonitas: "tengo una que es un paso de peatones nevado, nada más".

El postcrossing puede evolucionar de mil maneras, y entre las 40 postales que ha enviado Climent, una de ellas se convirtió incluso en una amistad. Una destinataria turca, Özge, la buscó por Instagram y hablan regularmente. De lo analógico al digital.

Enviar pedacitos de una cultura

A todas sus demás correspondencias, Climent trata de llevarles un poco de cultura valenciana. "Les suelen gustar mucho las fotos que envío de las fallas, es una manera de darlas a conocer", dice Climent, que se define como una "embajadora fallera" en el postcrossing mundial. También escribe en valenciano y les explica a estadounidenses, taiwaneses o a quien corresponda el significado de palabras como "comboi" y "desfici".

Un total de 769 personas están inscritas en postcrossing.com en la C. Valenciana, mientras que países como Alemania y EE UU están a la cabeza

Para el futuro le gustaría una quedada de intercambiadores de postales en València, a la manera de Galicia. "Es complicado porque no mucha gente lo conoce, pero yo lo recomiendo muchísimo", recalca con una sonrisa Climent, una de las rescatadoras valencianas de las postales.