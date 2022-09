La losa de aprender en una infravivienda

Said tiene doce años «para trece». Es rápido contestando, sonríe mucho y se le ve inteligente, porque en menos de veinte meses habla un castellano impecable. Su hermana Rania, de siete, igual. Está enamorado de las matemáticas, aunque le gustaría tener un ordenador en casa porque a veces no puede hacer los deberes. También le gustaría tener zapatillas cerradas en vez de chanclas porque empieza a tener frío en los pies cada vez que va caminando al cole. Y le encantaría no andar tanto rato y poder pagar cada día el bus.

Said es un chiquillo. Un niño. Ejerce de traductor para sus padres que llegaron hace poco menos de dos años desde Argelia. Sus dos hermanas pequeñas juegan entre sí y la cuarta, una bebé, mira con ojos como platos y sonríe. Ninguna se entera bien del todo de que están viviendo en una casa ocupada. Pero Said sí, y te explica que «mis padres le pagaron 600 euros a un chico negro para que nos dejara la casa». En el cole no lo saben ni los padres ni los chiquillos, y dice que ha quedado con algún amigo pero nunca se los trae a su casa.

No debería ser así, pero la mayor preocupación en la cabeza de Said, a sus 12 años, es que él y sus hermanas tienen frío. Y cuando un periodista va a su casa traduce a sus madre Habiba para preguntar si hay alguna entidad que les done ropa. Lo que le ocupa el pensamiento no son los deberes, ni la fiesta de cumpleaños de su amigo, ni jugar en el parque. Es poder cambiar las chanclas por unas zapatillas.

En una situación parecida está Wissam, de 4 años y su hermano Sultán de 8 meses. Para ellos, ese suelo y ese comedor donde ruedan los cochecitos es su hogar. No saben que sus padres son vecinos de Habiba, que también se han metido en una casa por pura necesidad. El lugar no tiene luz ni agua, pero Mustafá (electricista en Marruecos) ha colocado placas solares. La policía puede venir a echarles de una vivienda que no es suya. Sus padres son conscientes; Wissam y Sultán no. Por el momento están peleando porque el mayor, que tiene una discapacidad, pueda entrar en un colegio adaptado a sus necesidades, pero sin papeles es todo muchísimo más complicado.

Otras familias no tienen ni varios espacios que poder habitar. Es el caso de Samuel, que vive con su hijo de siete meses en una habitación. Cuenta que trata de llevarlo al parque todo lo que puede porque «el encierro afecta mucho, y más a un niño pequeño», denuncia.

Buscarse la vida

Vivir solo con un hijo y tener que buscarse la vida es tarea casi imposible. Salir de esa habitación que alquila con el dinero que puede pagar a la casera (unos 100 euros) es complicadísimo. «Trabajo cuidando un señor mayor un par de horas lunes y miércoles y me pagan 10 euros cada día. Luego estaba de repartidor por las noches», cuenta. Pero tuvo que parar cuando la hijas de la casera (que cuidaban del niño por un poco de dinero) han vuelto al colegio. «Si encontrar trabajo ya es complicado, imagínate que te cuadre con los horarios porque tienes una persona a tu cargo», dice Samuel.

A eso, añade las dificultades de encontrar una habitación donde te permitan tener a un niño pequeño. «Ya ni pienso en un piso porque los precios están totalmente disparados. Pero casi nadie quiere alquilar una habitación una persona con un niño a cargo. En muchos sitios se han quejado del ruido que hace o que dejara de llorar. Es un niño, eso no se puede parar», explica Samuel. Ahora duermen en una cama plegable; él abajo y su niño arriba.

Un empujón enorme

Él es uno de los usuarios de las escuelas infantiles de Casa Caridad, que atienden a 145 familias en los tres centros que tienen en València. La demanda es mucho más alta que las plazas. Pablo Yániz, trabajador social de la entidad, explica que «ayudamos a las familias cuidando de los niños de 9 a 5», lo que en el caso de Samuel es un empujón enorme.

En la asociación advierten que la mitad de las familias que acude a sus escuelas infantiles tienen problemas para pagar el alquiler o los suministros. «Es una situación cada vez más habitual, que nos ha llevado a dar ayudas sociales directas para que puedan hacer frente a las facturas y no se queden en la calle», explica Lluis Miralles, presidente de la asociación con sede en València.

Otras entidades como Amigos de la Calle, que trabaja con personas empobrecidas y también sin hogar, explican que llevan años viendo esta realidad que afecta a las familias e impacta especialmente en los niños más pequeños, creando un ambiente en el que es complicado tener una infancia completamente normalizada.

Protección internacional

Él es solicitante de protección internacional y ha pasado por todo el proceso de acogida en España, pero eso no significa el éxito. Hace unos años salió del piso de una organización donde estaba acogido y desde entonces ha pasado por tres habitaciones distintas. En todas ha durado muy poco tiempo por las quejas por el «ruido que hacía su hijo».

Claudia está en una situación similar. Un poco mejor pero no buena. Aunque alquila un piso, es tan pequeño que tienen que vivir en un cuarto. Con cuatro niñas y su marido. Su esposo trabaja de ayudante de construcción, ella de lo que le salga. Como Samuel, trata de ir al parque durante la mayor parte del día con sus hijas.

Fatiya lucha ahora por tener la residencia, porque sin ella su hijo no puede recibir, a priori, su certificado de discapacidad. Y lo necesita para ir a un colegio acorde a sus capacidades. En Marruecos un simple análisis médico les podía costar cientos de euros, así que decidieron venir aquí para tratar de costear el tratamiento que necesita su hijo.

Said, hijo de su vecina Habiba, quiere unas zapatillas y cuenta que come todos los días en el cole porque «si no, no podríamos».