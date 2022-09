La consellera de Interior, Gabriela Bravo, ha insistido en que Adif refuerce los trabajos de limpieza y mantenimiento en las vías que atraviesan terreno forestal en la Comunitat Valenciana. "Un tren no puede causar sistemáticamente un incendio", ha reivindicado lamentando los tres fuegos forestales originados en los últimos meses en la línea de Caudiel (Castelló). En uno de ellos, el de Bejís, una veintena de personas resultaron heridas al tratar de escapar de un convoy cercado por las llamas, un incidente que está bajo investigación.

Bravo ha hecho balance este lunes de los incendios forestales de Caudiel en junio y Venta del Moro (Valencia) y Calles (Valencia) en julio, advirtiendo que aunque no fueron los más virulentos de este verano sí tuvieron en común la meteorología cambiante y la complicada orografía.

"El verano de 2022 ha mostrado la peor cara del cambio climático", ha lamentado en una comparecencia a petición propia en la comisión de Justicia y Gobernación de las Corts, donde ha asegurado que la Generalitat reforzará el estudio de las emergencias gracias a la nueva unidad de análisis de infraestructuras críticas que se incorporará a los puestos de mando avanzado y se asentará en el 112.

Incendios "reiterados" por trenes

Respecto al incendio de julio en Caudiel, que calcinó 98 hectáreas de suelo forestal y movilizó a más de 200 medios, Bravo ha explicado que la investigación determinó que presuntamente fue provocado por una partícula metálica incandescente que proyectó en un tren de mercancías en dirección a Sagunt.

Es algo que ha ligado con los últimos incendios en la línea de Caudiel, "provocados reiteradamente por desprendimiento de partículas", para volver a exigir al Gobierno que mantenga "sin demora" una vigilancia especial en los trabajos de mantenimiento y en la prevención.

Ha lamentado que la comarca castellonense del Alto Palancia se ve especialmente castigada por los incendios y ha destacado que, en este caso, el puesto de mando avanzado solicitó a Adif que cortara el tráfico por la zona y decretó la evacuación de vecinos de Caudiel y el confinamiento en otros municipios. El Gobierno insiste en que ese aviso no se produjo en el caso de Bejís.

En cuanto al incendio de Venta del Moro, ha expuesto que arrasó 1.300 hectáreas, mil de ellas en el parque natural de Hoces del Cabriel aunque "no en la zona de mayor valor", movilizó a 500 efectivos y obligó a desalojar una finca. Y sobre el de Calles, con 220 hectáreas afectadas y más de una decena de medios, ha recordado que afectó a una planta de compostaje y motivó el desalojo de una pedanía.

El PP exige la dimisión de la consellera

Entre la oposición, la diputada del PP Verónica Marcos se ha limitado a criticar la gestión de otro incendio, el de Bejís del mes pasado en el que un tren se topó con las llamas a su paso por Caudiel y provocó varios heridos después de que algunos pasajeros salieran del convoy.

Ha acusado a Bravo de "escurrir el bulto" y de que no hubiera un técnico de urgencias de guardia para que este tren no saliera "directo a las llamas", además de recordarle su afirmación de que "quien no aporta se aparta". "Usted es la responsable, ya no hay marcha atrás (...). Usted, que presumía la salida a otras, no se enroque", ha reclamado en alusión a la exvicepresidenta Mónica Oltra, que declara este lunes como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

En su réplica, la consellera ha garantizado que los afectados en el incidente del tren tendrán "todo el apoyo" y que está dispuesta a comparecer y dar explicaciones todas las veces que sea necesario. Ha pedido empatía a la oposición y ha hecho hincapié en que nunca faltará el respeto a ninguna víctima.

"No pertenezco a esa clase de políticos que cuando tienen un gran problema con un accidente con muertos los esconden porque tienen prisa para celebrar un gran acontecimiento", ha recalcado en referencia al accidente de Metrovalencia de 2006 que dejó 43 fallecidos y 47 heridos y coincidió con la visita del Papa a la ciudad.