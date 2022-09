Envían a juicio la causa de Serafín Castellano por el cártel del fuego

El titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar finalmente a 17 personas, entre ellas el exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, por beneficiarse con regalos de una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Inicialmente eran 32 las personas procesadas, aunque finalmente el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha decidido sobreseer la causa para quince de estos acusados.

La trama conocida como el cártel del fuego, con el empresario valenciano Vicente Huerta como uno de los cabecillas, consiguió concursos mediante «la corrupción de funcionarios y autoridades», según fuentes de la Audiencia Nacional.

En el auto en el que se envía a juicio el también conocido como el «caso Avialsa», el magistrado de la Audiencia Nacional considera que «procede acordar la apertura de juicio oral contra las personas acusadas por el Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, al sustentarse la pretensión acusatoria en indicios racionales de criminalidad que permiten atribuir provisionalmente la comisión de los delitos» de «organización criminal; continuados de alteración de precios en concursos o contratación pública; cohecho; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias y exacciones ilegales».

La causa será juzgada en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (donde a partir de enero también se juzgará a Francisco Camps y 26 personas más por la trama Gürtel).

En el mismo auto, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional decide mantener en libertad a los 17 procesados: «La situación personal de los acusados no procede que sea modificada, manteniéndose la misma, al no haber variado las circunstancias que motivaron la actual situación personal». Aunque sí va a investigar su patrimonio y su «capacidad económica, a los efectos de la posible multa interesada y/o de la indemnización solicitada, en su caso, a cuyo fin se librarán los oficios oportunos para la averiguación de dicha capacidad en las piezas de responsabilidad pecuniaria que se abran, y/o en las piezas de responsabilidad civil, en caso de no haberse acordado con anterioridad».

El exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción para él, por aceptar regalos del conocido como el cártel del fuego por valor de 167.177,02 euros. Un caso que destapó en exclusiva Levante-EMV el 4 de agosto de 2013 y que provocó la detención de Castellano el 29 de mayo de 2015. El empresario del Camp de Morvedre, Vicente Huerta, también se enfrenta a 25 años de cárcel por liderar el conocido como el «cártel del fuego», que conformaban 14 empresas que extendió sus tentáculos por la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía y otras comunidades.