Un valenciano en La Palma: "Tras la erupción, mucha visita pero el Gobierno nos ha dejado tirados, no está cumpliendo"

A dos kilómetros. Esa es la distancia a la que se encuentra la casa de Aurelio Ferris, originario de Algemesí, pero residente en La Palma desde hace veinte años, del volcán en la cordillera Cumbre Vieja que erupcionó hace ahora justo un año. Entonces, Levante-EMV publicaba la angustia que se vivía en El Paso, donde vive Ferris y desde donde se veía perfectamente cómo el volcán no dejaba de escupir lava y humo.

Ahora, un año después, el vecino denuncia que "todo es un desastre, las ayudas no llegan". "Después de la tragedia hubo mucha visita de Pedro Sánchez, mucha promesa, pero la realidad es que nos han dejado tirados, no están cumpliendo", dice. Cada mañana, Aurelio se toma el café en el bar del barrio y, según cuenta, la gente está amargada, "muchos lo han perdido todo", lamenta.

Él, con todo, se siente un afortunado porque todavía conserva su casa, mientras que muchos de sus vecinos salieron para no volver nunca. Eso sí, con algunas secuelas que tiene que subsanar económicamente y que ya le han costado "más de 10.000 euros".

Asegura que hay más de 200 personas que continúan viviendo en hoteles o les han trasladado a "pisos de protección oficial de 60 metros cuadrados y a casa prefabricadas". En su caso, la erupción del volcán, la explosión de lava y los temblores de la tierra provocaron que se agrietaran todas las paredes del chalet donde vive y al que se mudó apenas seis meses antes del siniestro.

"Pintamos la fachada en enero, le pusimos tres capas de pintura para tapar las grietas, pero cada vez que hay un temblor, se crean micro fisuras y vuelven a abrirse". Todavía hoy (por ayer) tenía a obreros trabajando para estabilizar las paredes. "Me dieron casi 3.000 euros de ayuda pública pero ya me he gastado más de 10.000 en reparaciones, y lo que me queda", lamenta.

Inseguridad por miedo a que se reactive

En el primer aniversario del volcán, Ferris admite que viven en "una inseguridad constante". Relata que en Puerto Naos y la Bombilla, dos de los municipios más turísticos de la isla, continúan cerrados al público por su cercanía al volcán y la emisión que hace este de gases nocivos. Esta situación, dificulta que los ciudadanos bajen la guardia y vuelvan a sentirse seguros en su propia casa.

"La sensación es de inseguridad por el miedo de que el volcán vuelva a explotar. Además, la gente habla mucho y hay rumores, que no son verdad constantemente", explica a este diario. Este fin de semana le visitará su familia de Algemesí y Aurelio cuenta, como anécdota, que sus sobrinos le preguntan: "Tío, ¿allí estaremos tranquilos" a lo que él responde: "Sí, de momento sí".