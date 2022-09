Segundo día de cuestiones previas del juicio del caso Alquería, que sienta en el banquillo a quince cargos del PSPV-PSOE y Compromís por la presunta malversación cometida en las nueve contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra, ya extinguida. El abogado Manolo Mata, ex síndic del PSPV en las Corts, ha planteado once cuestiones previas a la causa judicial que considera "una pieza separada de una causa general contra la política democrática valenciana". Mata, que se ha sumado a las peticiones de retrotraer la causa al inicio de la instrucción, cuando se levantó el secreto del sumario, o la absolución de los acusados, ha incidido en la "perplejidad" de las defensas al ver cómo uno de los quince acusados iniciales por las acusaciones populares, aunque en este caso no porla Fiscalía Anticorrupción, consiguió ayer la absolución "in voce" al retirar las acusaciones contra él. "Si se ha retirado la acusción contra una persona contratada en las mismas condiciones que las demàs, ¿Qué hacemos aquí?", se ha preguntado.

Las defensas del caso Alquería piden retrotraer la causa a la instrucción y expulsar al PP y Acción Cívica como acusaciones El abogado del exalto cargo de Divalterra ha solicitado que se expulse a las acusaciones populares de la causa, que ejercen el Partido Popular y Acción Cívica contra la corrupción porque, ha insistido Mata, "los grupos políticos no tienen personalidad jurídica, ni tampoco legitimidad en este caso", y ha calificado de "insólito" el hecho de que se aceptase la personación del PP (el grupo de la Diputación de Valencia) estando la causa secreta. También ha criticado que el caso Alquería ha supuesto una "investigación prospectiva", porque se solicitaron "todas las titularidades de los investigados" por si "pudiesen haber cometido otros delitos con los sueldos que percibieron de Divalterra", la antigua Imelsa y empresa pública de la Diputación. En consecuencia, ha pedido la nulidad de los autos que propiciaron esas pesquisas.