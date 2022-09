Mazón propone una rebaja fiscal a las empresas familiares centrada en las grandes firmas

Con las elecciones autonómicas en el horizonte y la inflación mermando el poder adquisitivo de la ciudadanía, el curso político valenciano ha arrancado orbitando en torno a la economía y con una batalla en ciernes entre las dos grandes fuerzas políticas en materia de impuestos. El president Ximo Puig anunció a principios de septiembre una reforma fiscal para combatir ese aumento del precio de la vida pero sin concretar su diseño, una "indefinición" de la que quiere sacar tajada el PP de Carlos Mazón, que desde entonces ha iniciado una ofensiva fiscal para desactivar el anuncio del líder del Consell y tomar la iniciativa.

La última promesa la ha lanzado este lunes la síndica del PP valenciano en las Corts, María José Catalá, al asegurar tras la reunión semanal del comité de dirección del PPCV que la formación conservadora eliminará el impuesto de transmisiones en empresas familiares, tanto en vida como por fallecimiento, si Mazón gobierna la Generalitat.

Una medida que beneficiaría básicamente a los grandes capitales, ya que actualmente este impuesto está bonificado al 99 % para las compañías familiares que facturan menos de 10 millones de euros al año y en un 95 % para las firmas con ingresos por encima de esa cantidad, según el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa).

La batalla impositiva

El líder del PP valenciano ya desgranó hace más de un año su propuesta fiscal, con la que aspira a ahorrar más de 1.500 millones a la caja pública autonómica mientras, asegura, reforzará los servicios públicos básicos. Las principales medidas adelantadas hasta ahora son una bajada del IRPF para todos los contribuyentes y la bonificación casi total de los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones.

Las transmisiones de empresas entre familiares se ubican dentro de este último tributo. En el PP desconocen los ingresos que genera el gravamen y por tanto cuánto dejaría de ingresar la Hacienda valenciana, si bien estiman que, en conjunto, con sus propuestas se ahorrarían unos 240 millones de euros en sucesiones y donaciones.

Catalá ha adelantado que no habrá "letra pequeña" en la norma. "Esta medida es sin letra pequeña porque el relevo generacional en la empresa familiar tendrá un coste cero para que no exista un lastre competitivo para todos aquellos que quieran trabajar, emprender y generar puestos de trabajo”, ha defendido ante los medios.

Contraprogramar a Puig

Con esta propuesta, que se suma al reciente anuncio de una rebaja del impuesto de vivienda del 3 % a toda renta inferior a los 30.000 euros brutos anuales, los populares tratan de protegerse ante la ofensiva lanzada por Puig con el anuncio de la reforma fiscal. Sabedores de que los socios del PSPV recelan de la medida, el PP trata así de tomar la delantera en un asunto, el tributario, en el que la derecha obtiene tradicionalmente más réditos electorales.

"Todavía no sabemos nada de la reforma fiscal que anunció Puig hace ya unas semanas. Los valencianos no pueden esperar", dijo Catalá refiriéndose al dato de inflación en la C. Valenciana (10,9 %). "Si Puig no se atreve a poner en marcha estas medidas, al menos que deflacte el IRPF para que la inflación no desangre a los valencianos", ha dicho antes de denunciar el "ritmo lento y desesperante" del president para impulsar la anunciada reforma.

De hecho, la pugna sobre el modelo fiscal está librándose incluso dentro del PP. Este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado un órdago contra el 'dumping fiscal' de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar un plan que busca seducir a las grandes fortunas de Andalucía para que retornen a tributar a su tierra y abandonen la capital. Una acusación velada de competencia desleal que coincide con la tesis defendida por el actual Consell.