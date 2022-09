La alcachofa del futuro crece en los campos experimentales de la Comunitat Valenciana. La reina de las verduras de invierno ya puede modificarse genéticamente para que sepa más a alcachofa y durante más tiempo, de forma que su temporada no quede limitada al otoño y a los primeros meses de invierno. El equipo investigador no sólo ha conseguido averiguar cómo adelantar el proceso de producción, sino también cómo alargarlo y, lo que es más importante, que la alcachofa sepa a la mejor alcachofa del puesto del mercado recién recolectada.

En 2018, la empresa neerlandesa BASF Vegetable Seeds impulsó un estudio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV) para entender mejor las claves moleculares de la floración de la alcachofa, un secreto en comparación al de otras verduras. El resultado ha sido un éxito pese a las dificultades de la investigación. «El gran desafío de la alcachofa es que es una planta muy grande y no se puede estudiar en las cabinas del laboratorio como el resto. La única forma que tiene de crecer en condiciones óptimas es en el campo», explica Vicente Balanzá, miembro del equipo de investigación del CSIC, que ha logrado secuenciar más de 400 muestras de plantas en el campo, lo que supone un gran reto.

Gracias al concienzudo estudio, ahora conocemos mucho mejor a la alcachofa. O mejor dicho, a sus ciclos de floración, donde está la clave de todo. “Ahora sabemos mejor el proceso de regulación que controlan la floración, y eso lo podemos aplicar para producir variedades mejoradas”, afirma Balanzá. En la carrera de los científicos por mejorar genéticamente las verduras y hortalizas, la alcachofa era un gran reto, también, porque no se habían revelado completamente los procesos de floración. "Había cosas que conocíamos por observación que se han confirmado. "Es una verdura que necesita percibir el frío del invierno (vernalización) para que se dispare la floracion. Y hemos visto que hay variedades que no requieren ese procedimiento, sino que son capaces de florecer independientemente de la temperatura, y eso a nivel agronómico es muy interesante. Con otras especies no se puede. A nivel cualitativo igual nos gustan más las alcachofas que florecen más tarde, pero podremos cambiar las mejores cualidades de unas y otras", añade Balanzá. Dicho de otro modo: "Hemos podido mostrar que la respuesta al frío de las variedades precoces es claramente distinta a la de las variedades tardías".

“Nuestro objetivo es identificar genes que permitan seleccionar variedades de alcachofa precoces, con floración temprana, para conseguir un periodo de producción más extendido en el año, especialmente en las cosechas precoces de antes del invierno, sin tener que forzar la floración de la planta con reguladores de crecimiento, como se hace hoy en día”, señala Rick Berentsen, especialista en mejora molecular de la empresa BASF Vegetable Seeds.

En este estudio, el equipo del IBMCP-BASF Vegetable Seeds está usando la genómica para medir la expresión de todos los genes de más de 380 plantas de variedades tempranas o tardías –en total ha analizado la expresión de varios millones de genes-, sometidas o no a vernalización, en muestras que ha recogido a lo largo de tres campañas de cultivo. Este análisis masivo, que se está realizando en colaboración con la profesora de investigación del CSIC Ana Conesa, líder del laboratorio de Genómica de la Expresión Génica-I2SysBio (CSIC-Universitat de València), debería permitir identificar genes que controlan la floración en respuesta a la vernalización en alcachofa.

“Ya hemos identificado algunos muy prometedores, pero es necesario más tiempo y validación para estar seguros de que sean verdaderamente interesantes”, apuntan Reyes Benlloch y Rick Berentsen. En este sentido, los investigadores Francisco Madueño y Peter Visser concluyen que el camino para obtener variedades de alcachofa que no necesitan mucho frío en otoño es aún largo, “y todavía más nuestra visión o sueño de crear un abanico de variedades para cubrir una producción doméstica durante todo el año, pero ya hemos dado los primeros y prometedores pasos”.