«Mis preocupaciones esos días eran que mi hijo no se muriera. Y,por tanto, yo no tuve intervención, ni decisión alguna sobre este tema», aseguró ayer la exvicepresidenta, Mónica Oltra, en su declaración. El «tema» son los presuntos abusos de los que se acusaba a su exmarido. Y que ella asegura que descubrió el 4 de agosto de 2017, «como Mónica Oltra y no como vicepresidenta o consellera de Igualdad», cuando recibió una llamada de su exmarido informándola por teléfono de una citación judicial.

Así lo reconoció durante el extenso y exhaustivo interrogatorio al que la sometieron el magistrado y el fiscal del Juzgado de Instrucción 15 de València. Una comparecencia en la que por primera vez revelaba que un problema familiar le impidió estar y participar en el día a día de la Conselleria de Igualdad durante todo el mes de agosto de 2017, cuando se adoptaron las principales decisiones sobre el expediente administrativo abierto por los abusos del monitor y exmarido de Oltra a la menor tutelada.

En directo 19·09·2022 18:58 Tras siete horas de interrogatorio, Mónica Oltra acaba de finalizar su declaración. Los abogados de la defensa de los otros trece investigados en la causa apenas han realizado preguntas, y los dos letrados que la representan, Miguel Ferrer y Daniel Sala, se han centrado en los aspectos básicos en los que ha girado todo el interrogatorio, y sobre los que no ha titubeado ni un segundo la exvicepresidenta del Consell. Que no sabía nada del caso de los abusos hasta que se enteró el 4 de agosto de 2017 por una llamada de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi. Asimismo ha negado que ordenara en ningún momento abrir una investigación paralela a la judicial. “Nunca he tenido el expediente informativo, ni el informe de Espill en mis manos”, se ha reafirmado. Ahora se procederá a hacerle lectura de su declaración para que Oltra compruebe que esté todo correctamente. 19·09·2022 18:35 Finaliza el fiscal su interrogatorio y es el turno de los abogados de la acusación, que ejercen la víctima de los abusos, representada por el líder de España 2000 José Luis Roberto, y como acusación popular la asociación Gobierna-te, con el letrado Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps, y el partido Vox. Oltra se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones. 19·09·2022 17:29 El fiscal retoma su interrogatorio a Mónica Oltra para aclarar algunos aspectos que todavía han quedado en el tintero después del exhaustivo interrogatorio del juez instructor, que ha durado más de cuatro horas. 19·09·2022 15:37 19·09·2022 15:36 Oltra volverá a declarar esta tarde tras el receso para comer 19·09·2022 15:15 El fiscal continuará interrogando a Mónica Oltra a partir de las 17 horas. Ahora mismo, las declaraciones han parado en un receso para comer 19·09·2022 14:30 Se retoma el interrogatorio. Es el turno de que el fiscal Jaime Cussac pregunte a la ex vicepresidenta del Consell sobre el papel que tuvo en la presunta ocultación de los abusos cometidos por su ex marido y si lo hizo para tratar de protegerlo. Posteriormente será el turno de los abogados de la acusación, aunque Oltra ya ha manifestado su intención de no responder a las acusaciones. 19·09·2022 14:28 Cierre de filas en Compromís con Oltra y perfil bajo de los socios 19·09·2022 14:24 El juez instructor finaliza su interrogatorio a Mónica Oltra y hace un receso de cinco minutos. En cuanto se retome la sesión comenzará a preguntar el fiscal. 19·09·2022 13:51 Total desconocimiento sobre lo que ocurría sobre un caso que afectaba a una menor tutelada por la conselleria que dirigía y en el que el acusado era su todavía marido, con el que seguía conviviendo. Esa es la argumentación de Oltra más repetida a lo largo del interrogatorio que dura ya casi cuatro horas. Al negar saber lo que estaba ocurriendo, el juez está insistiendo en preguntas opinativas a la investigada: ¿Qué opina, cómo se explica? Por ejemplo sobre el hecho de que un educador acusado de abusos sea reincorporado a su puesto de trabajo en marzo sin todavía haberle preguntado a la menor ni haber realizado un informe de credibilidad. Al mismo centro donde todavía estaba interna la víctima, y donde la única medida de prevención fue ponerlo en otra planta. 19·09·2022 13:49 Otra de las cuestiones puestas en tela de juicio por el juez es el supuesto “pliego de descargo” que se le permite realizar al educador, Luis Eduardo Ramírez, tras ser acusado de hechos tan graves como son los abusos continuados a una menor, una vez reincorporado a su puesto de trabajo. Y cómo éste pide presuntamente asesoramiento a la directora del centro para saber qué quitar o añadir a su favor. En este mismo sentido, Oltra también ha negado tener conocimiento de la petición de cambio de centro de la menor. 19·09·2022 13:25 El juez le pregunta a Oltra cómo se explica que pese a que la menor contó los abusos en febrero de 2017, éstos no fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores hasta cuatro meses después cuando el 27 de junio una inspectora del Grume los comunicó y la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación. Mónica Oltra sostiene que está convencida de que los técnicos de su conselleria “actuaban de buena fe conforme a su saber leal y entender”. 19·09·2022 13:12 El interrogatorio está siendo muy técnico, abordando aspectos normativos y protocolos de protección a los menores. 19·09·2022 13:04 El juez cuestiona a Oltra sobre cómo técnicos veteranos de su conselleria mantengan una conversación de 40 minutos con la víctima de los abusos y en la misma nadie le pregunte sobre los mismos. Además, le pide que aclare por qué no le dieron credibilidad. Ambas cuestiones son interpretativas y Oltra responde que no puede valorarlo. "Yo no soy psicóloga". Oltra añade que no tiene conocimientos para emitir un juicio sobre actuaciones profesionales. 19·09·2022 12:41 El juez instructor sigue su interrogatorio a Mónica Oltra. Se está centrando en aspectos valorativos sobre acciones realizadas por terceros, de las cuales la exconsellera ya ha insistido en que no tenía conocimiento. 19·09·2022 12:07 El juez da un receso y retomará en unos minutos de nuevo la declaración a Mónica Oltra. 19·09·2022 12:02 La declaración no está siendo grabada porque así lo ha decidido el juez instructor para evitar posibles futuras filtraciones de las imágenes de la ex vicepresidenta del Consell declarando en sala.

"Esos quince días, que eran mis días de vacaciones, los pasé en La Fe [donde estaba ingresado el menor]. Sé que en un momento dado mi jefe de gabinete me dijo: 'Céntrate únicamente en el niño, que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y que las actuaciones estaban en manos de quien tenían que estar". No obstante, según el relato de Oltra, el menor volvió a ingresar en el hospital tras recibir el alta. Por lo que la última quincena del mes de agosto compaginó su presidencia en funciones, porque el presidente de la Generalitat estaba de vacaciones, con las estancias nocturnas de nuevo en el hospital, por lo que no intervino en ninguno de los pasos y decisiones que se adoptaron en la Conselleria de Igualdad sobre el expediente administrativo de los abusos a la menor.

A preguntas del Fiscal, Mónica Oltra también admitió que desde que tuvo esta conversación con su jefe de gabinete, "ya no tuve más conocimientos de los hechos" hasta 2020, cuando tuvo que preparar una comparecencia en las Corts. "¿Ignoraba los hechos?", se interesó el fiscal. "Si ignorar es desconocer los pasos que se dieron por los técnicos, sí". Y añadió que "no intervine en ningún caso en esta cuestión, más precisamente porque afectaba al padre de mis hijos, y por tanto al deber de abstenerme en relación con las actuaciones de los técnicos, estaba mi voluntad de no interferir en ninguna actuación". El fiscal parecía no dar crédito a esta abstención de obtener información por parte de Oltra. "Permaneció usted ayuna de toda información hasta la primera sentencia de la Audiencia Provincial? ¿No utilizó cauces no oficiales para enterarse de lo que ocurría?". A lo que Oltra respondió categórica: "Ni oficiales, ni extraoficiales".