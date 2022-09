Las valencianas derivadas a la privada para abortar tienen que pagar por la anestesia

El aborto es libre y gratuito en la Comunitat Valenciana hasta las 14 semanas. Es gratis al 100 % para las pocas mujeres a las que se le practica en un centro público (cerca de 700 de los 8.099 abortos que se hicieron el año pasado) pero no lo es del todo para el resto de mujeres, las que son derivadas a una clínica privada, la gran mayoría.

La Conselleria de Sanidad asume el pago de estas interrupciones derivadas (el 70 % del total) pero en el acuerdo con las clínicas no está previsto pagar por la anestesia general, que se suele cobrar aparte y supone un "extra" a pagar por las mujeres que además lo solicitan ahora de forma mayoritaria. La gratuidad, por tanto, no es completa.

Esta es la queja que pusieron sobre la mesa hace medio año dos de las clínicas privadas que están autorizadas en la Comunitat Valenciana para hacer abortos y que reciben todos los días pacientes derivadas del sistema público. "Incumple flagrantemente la actual ley del aborto que especifica que el mismo debe ser completamente gratuito", le expusieron a la secretaria autonómica de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, Isaura Navarro.

Fruto de aquella queja, la Conselleria de Sanidad está ultimando un protocolo para hacerlo posible pero el sistema de compensación todavía no está en marcha. Como protesta por este retraso, en estas dos clínicas valencianas han decidido dejar de cobrar a las pacientes derivadas hasta que la anestesia general se incluya en la cartera de servicios de las interrupciones voluntarias de embarazo.

Un "coste oculto" que ronda los 100 euros

En cada clínica el precio por este servicio "extra" varía pero ronda los 100 euros. "Para nosotros el precio es de 150 euros y estamos hablando de precio de coste pero no ganamos ahí nada", explica Josep Carbonell, director de las clínicas Mediterránea Médica que, junto a las Clínicas Deia, ha tomado la decisión de no cobrar por estas anestesias generales a partir de mañana.

"No sé lo que aguantaremos porque va a ser un agujero para nosotros pero no es normal que en 2022 el aborto no sea completamente gratuito y esto lo paguen las mujeres", asegura Carbonell. Las clínicas se asegurarían así cobrar en todos los casos por este servicio añadido, ya que en clínicas como la Mediterránea y otras se asume el coste en algunos casos sociales "cuando la mujer no puede pagarlo. Somos empresa pero también militantes sociales", defiende Carbonell.

Evolución de la práctica

El por qué sí está incluida la anestesia local en los abortos pero no la general radica en cómo se hacían anteriormente los abortos y cómo ha evolucionado la intervención. "Llevamos 30 años haciendo lo mismo y técnicamente ha cambiado. Antes se hacían con anestesia local pero ahora esto es una alternativa obsoleta y la gran mayoría de mujeres piden la general porque duele mucho, pero no se ha cambiado nada en los acuerdos con la administración", explica el director de la Clínica Mediterránea que pone cifras a esta decisión.

"La sedación general anestésica se practica en el 80-85 % de las interrupciones del embarazo, solo se quedan fuera, al menos en nuestras clínicas, las que tienen miedo a la anestesia general, pero el resto, todas", añade.

La petición de incluir las sedaciones generales en la factura que paga la Conselleria de Sanidad no fue la única trasladada por estas dos clínicas ya que defienden que se acabe con el sistema de cuotas por el que la administración reparte entre todas las clínicas privadas autorizadas los abortos que se derivan. "Se anula el derecho de elegir dónde y en qué centro se puede llevar a cabo el aborto", critican.