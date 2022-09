"Me pidieron una mensualidad de 260 euros y me estafaron, no había piso"

Iván Escobar se mudaba este septiembre a València a estudiar un máster tras acabar el proceso de oposiciones a maestro y por eso buscaba piso en la ciudad. Sin embargo, el proceso fue largo y accidentado pues, la falta de oferta y los precios altos empezaron a desesperarle y cayó en una estafa. Ahora sí, desde su piso en el barrio de Benimaclet, cuenta su experiencia y recomienda no fiarse aunque la necesidad apremie.

Natural de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, el joven de 22 años comenzó a buscar piso en julio. "Estaba acostumbrado a buscar en Ciudad Real, donde es todo más fácil y los precios son más bajos. Por más que miraba todo eran negativas: 'lo siento, ya está alquilado', era la frase que más escuchaba Iván.

El tiempo iba pasando y el estudiante no encontraba vivienda para quedarse en el cap i casal. "Hasta que entré en un portal -milanuncios- y vi un anuncio de una habitación en un piso por 260 euros con gastos incluidos. El piso estaba muy bien así que me puse en contacto con el supuesto casero".

En ese momento, Escobar estaba desesperado, necesitaba quitarse el peso de buscar alojamiento y saber que en septiembre tendría donde quedarse. No podía ir a verlo, así que le dijo al "casero" que si era posible reservarlo de alguna manera. "Si, págame la primera mensualidad", le dijo el supuesto propietario. Así lo hizo. Transferencia inmediata de 260 euros.

Por teléfono Iván le informó de que ya le había enviado el importe acordado, colgaron y él se quedó tranquilo. "Colgamos y yo feliz con mi piso. Era bonito, buena zona y habitación amplia". A los pocos días volvió a entrar en el portal por curiosidad y para su sorpresa, se encontró con el piso que supuestamente había alquilado de nuevo anunciado. Llamó al propietario, no hubo respuesta y le dejó un mensaje diciendo que quería hablar con él.

"Todo eran excusas. 'No puedo, estoy trabajando', así que le dije que no me fiaba y que me devolviera el dinero". A las dos horas ni siquiera le llegaban los mensajes. Se esfumó.

"Es una aprendizaje"

Ahí sí, Iván confirmó todas sus sospechas: había sido estafado. Puso la denuncia pero no cree que recupere el dinero. "Sé que no voy a recuperar el dinero", lamenta. Iván encontró una habitación a finales de agosto "al límite".

"Es complicado identificar si un piso es una estafa, sobre todo si no estás en la ciudad y no puedes ir a verlo"

Preguntado por qué le diría a las personas que buscan piso en València, dice que "es complicado identificar si un piso es una estafa, sobre todo si no estás en la ciudad y no puedes ir a verlo". Con todo, cree que es importante pedir una videollamada para que te enseñen el piso y cerciorarse que las imágenes de la misma vivienda no están en otros anuncios. "Hay que ir a Google lens, que es una herramienta para ver dónde está una imagen". Con todo, su experiencia "es un aprendizaje, aunque un poco accidentado", concluye.