Sin acuerdo más allá de reunirse la próxima semana. Ayuntamientos, Generalitat, peñas taurinas y aseguradoras se han reunido este jueves con el problema de los seguros para los encierros de los bous al carrer y en el que las compañías han expuesto que estos festejos no les salen rentables económicamente y por lo que requieren un aumento de las pólizas.

Según trasladan varias fuentes presentes en el encuentro, el encuentro ha sido una primera toma de contacto en el que estas empresas han hecho evidente el incremento de los costes de estas celebraciones ante el aumento de los accidentes. Este año han fallecido ocho personas en estos actos, el récord de los últimos veranos.

De momento, no hay medidas encima de la mesa más allá de la trasladada en encuentros anteriores de que fueran las diputaciones las que asumieran el incremento de estos costes, algo que no acaba de convencer a las corporaciones provinciales que señalan que todavía no hay una propuesta en firme al respecto.

De ahí que el compromiso que salió del encuentro es la de volverse a reunir la próxima semana para avanzar en posibles soluciones que ayuden a los consistorios y a las peñas que no pueden hacer frente al aumento de costes que plantean las aseguradoras y que la Generalitat rechaza asumir