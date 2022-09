Un total de 1.986 opositores están convocados este domingo a la segunda de las pruebas del calendario de Oposiciones de Sanidad de las convocatorias acumuladas de 2017/2018 y 2019. Según datos de la Conselleria de Sanidad, este domingo el aulario sur del Campus de los Naranjos acogerá dos citas. La primera, a las 9 de la mañana, comprende la oferta de 53 plazas vacantes: 29 de odontólogos, 20 de técnicos de mantenimiento y 4 en turno libre para médicos de unidad de corta estancia.

La segunda, a mediodía, es para cubrir 101 plazas entre las 74 ofertadas de especialista en cirugía general y aparato digestivo, 18 de técnico de especialista en radioterapia y 9 de técnicos de informática.

Esta es el segundo domingo de oposiciones en València desde que el calendario de exámenes se retomó el pasado día 18 de septiembre. La Conselleria de Sanidad ha publicado ya la fecha de las pruebas de las OPE 2017, 2018 y 2019 de aquí a diciembre. El mes que viene llegarán los primeros exámenes multitudinarios ya que para mediados de mes se celebrará un examen para cubrir 2.737 plazas vacantes de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

En noviembre, otra de la grandes citas llegará el día 27 con la convocatoria para cubrir 3.817 plazas de enfermero. Para esta cita se espera que haya exámenes en las tres provincias.

Todos estos exámenes de aquí a final de año corresponden a la oferta pública de empleo acumulada de 2017, 2018 y 2019 con la que se busca cubrir en propiedad 11.598 plazas en la sanidad pública.

UGT pide cambiar la fecha de exámenes de los funcionarios

Precisamente hoy, desde la sección de Servicios Públicos del sindicato UGT han pedido a la Conselleria de Sanidad que cambie de fecha los exámenes de las categorías de funcionariado (no del personal estatutario) "para evitar que aquellas personas aspirantes que ya se han presentado a la OPE de consolidación tengan que presentarse de nuevo a otros procesos al no conocer todavía si han aprobado o no".

Según explican desde el sindicato "ninguna categoría ha presentado todavía el baremo de méritos para la fase de concurso en el proceso de consolidación ya finalizado, por lo que muchos aspirantes tendrán que volver a examinarse ante las dudas de si han logrado ya o no acceder a una plaza pública".

Proceso especial de estabilización de interinos

Cabe recordar que Conselleria de Sanidad aún tiene que convocar oficialmente (tiene de plazo hasta finales de año) las OPE de 2020/2021 con las que se busca consolidar por concurso de méritos y concurso-oposición más de 9.700 plazas de interinos de aquí a 2025.

Cabe recordar que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un plan extraordinario de estabilización de plantilla temporal a raíz de una sentencia de la Unión Europea que obliga a acabar con la temporalidad en el empleo público y que ahora está en el entorno del 50 % en el sector sanitario, según los sindicatos.

En la C. Valenciana este proceso de estabilización afectará a 9.502 plazas estatutarias ahora cubiertas de forma temporal, la gran mayoría de enfermería, más de 3.100, pero también de médicos o 1.800 de auxiliares de enfermería. La gran mayoría de las vacantes se ocuparán por concurso de méritos, sin oposición. Serán las que lleven más tiempo ocupadas de forma temporal.

Sindicatos y administración están negociando ya los baremos para definir las condiciones de estos concursos de méritos.