Zaplana (PP): "Los problemas tras la reversión en Alzira o Torrevieja los ha solucionado la privada"

El portavoz de Sanidad del PP en las Corts, José Juan Zaplana ha lamentado que el Consell mantenga un mensaje "perverso" al hablar de la sanidad privada cuando ha ayudado a solucionar "los problemas de la Conselleria de Sanidad". "Los problemas que han aparecido tras la reversión de las áreas de salud de Alzira o de Torrevieja los han terminado solucionando desde la privada, como también ha pasado con el servicio de diagnóstico por imagen", ha apuntado el diputado en referencia a la ayuda externa que ha tenido que buscar la administración para mantener el ritmo de trabajo en algunas áreas de trabajo tras asumir estos tres servicios.

Zaplana hacía estas declaraciones al hilo del avance en la tramitación de la nueva ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la conocida como Ley Darias que va a "blindar" la gestión pública de la sanidad y va a dejar como excepcional las colaboraciones público-privadas, algo ya reflejado en la normativa autonómica y que ha sustentado las reversiones de servicios sanitarios que hasta ahora estaban en manos de empresas privadas, todas externalizadas en tiempos del Partido Popular.

Para el diputado del PP no se podía mantener un discurso "demonizando" a las empresas sanitarias privadas, "sobre todo cuando no se distingue entre unas formas de gestión o de colaboración y porque cuando las cosas no están bien planificadas y explotan, se recurre al servicio privado".

Negativas a operarse en la privada

El diputado también apuntó otro efecto que a su entender estaba teniendo mantener este mensaje hacia la privada: negativas a operarse en clínicas privadas de los pacientes que llevan más de 90 días en la lista de espera quirúrgica y se les deriva a la privada para aligerar, el conocido como plan de choque. "Mucha gente renuncia a las derivaciones por miedo. Si tú me estás diciendo que la privada es mala malísima y que sólo lo hace por negocio… ¿Cómo me mandas ahora a operarme allí? A las personas les salta la incertidumbre", apunta el diputado del Partido Popular.