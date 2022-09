El feminario enfrenta las posturas dentro del PSOE por la Ley Trans

La sexta edición del feminario que orgániza la diputación de València ha generado revuelo en redes y agravado las diferencias internas entre las feministas socialistas y sectores Lgtbi del partido a cuenta de la ley trans. Responsables de la ejecutiva del Lgtbi del PSPV y PSOE han cargado con dureza contra las jornadas en las que, entre otros temas de agenda feminista, se ha abordado la controvertida Ley Trans que se tramita por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Esta ley, que permite cambiar el sexo en el registro con solo solicitarlo y la hormonación de menores a partir de los doce años, tiene en contra al movimiento feminista y a favor a los partidarios de la ‘doctrina queer’ y ha generado gran discrepancia en el gobierno de Sánchez con su socio Podemos, impulsor de la ley.

El viernes , la ex vicepresidenta Carmen Calvo y la consellera Gabriela Bravo se posicionaron en contra y dio pie a un duro tuit. «Es una vergüenza que un grupo de señoras ‘bien’ con zapatos de 500 euros estén hablando de privilegios de personas trans que viven en la marginalidad, en muchos casos con problemas de necesidad básica humana. Y encima nos llaman misóginos», comentaba el secretario LGTBI del PSPV-PSOE.

HartosDesde Ferraz, la cuenta oficial se sumó a las críticas por la mesa de expertas que ayer sábado analizaban la ley trans y lo que, en opinión de las ponentes, implica el borrado de las mujeres y la desprotección de la infancia. La propia Miyares habló de presiones externas para no celebrar la mesa-.

Las mujeres feministas del PSOE exigieron la retirada. Durante el Feminario y antes de comenzar la mesa, las ponentes han desplegado una bandera Lgtbi para subrayar que el movimiento feminista defiende los derechos LGTB y trans.

Amelia Varcárcel, considerada referencia del feminismo, ha indicado que esa bandera es también la del feminismo.

De lo que no hay duda es que la Ley Trans ha abierto una brecha interna en el PSOE de consecuencias imprevisibles ya que muchas socialistas feministas lo consideran cesión intolerable a Podemos.

Calvo, cuyo cese se vincula a la oposición a esta ley, insistió en València en que la ley aún no está aprobada e insinuó que el objetivo es frenarla y que no se apruebe. Por el momento, la ley está en el Congreso y se tramita por la vía de urgencia y no se votará en el pleno sino en la Comisión de Igualdad que preside Calvo.