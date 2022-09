A las declaraciones como investigados del exjefe de gabinete de Mónica Oltra y del exsubsecretario de vicepresidencia podrían sumarse en los próximos días las de nuevos testigos con el fin de dilucidar quién ordenó o de dónde partió la indicación para engrilletar a la menor de 17 años cuando fue conducida y custodiada por la policía al juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el exmarido de la vicepresidenta, donde ella acudía como víctima pero fue tratada como si fuera la delincuente.

La acusación particular que ejerce la joven en la causa abierta contra Oltra y quince personas más, la mayoría de ellos altos cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía la vicepresidenta del Consell, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 15 de València que cite a declarar en calidad de testigos a los dos funcionarios de la Policía Autonómica que custodiaron a la menor el 7 de noviembre de 2019 en su comparecencia como víctima en el juicio contra Luis Eduardo Ramírez Icardi, así como a su inspector. De igual modo, también solicita la citación del director del Centro de Menores de Burjassot, donde estaba en ese momento interna la menor tutelada, y de una educadora.

La representación letrada de la víctima de los abusos argumenta en su escrito solicitando nuevas diligencias que “sus testimonios tienen especial relevancia para confirmar cómo se produjo la conducción y custodia, y así determinar de dónde o de quién partió la indicación para engrilletar a la niña”. De hecho, no descartan que la forma en la que fue llevada a juicio, engrilletada como si se tratara de una acusada y no de la víctima, fuera una pieza más en la estrategia para desvirtuar su relato “amedrentando a la víctima, desconcertándola y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en el juicio”.

Por otra parte, a raíz de la declaración el pasado 19 de septiembre de Mónica Oltra, quien entre otras muchas cuestiones justificó la no personación de la Abogacía de la Generalitat como acusación particular en la defensa de los intereses de la menor tutelada “porque no existía título habilitante”, al hacer referencia a la entrada en vigor de la Ley 26/2018, la acusación remarca que dicha ley deroga una anterior, la Ley 12/2008 de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, donde en su artículo 102 ya se reconocía que la defensa y representación de los menores tutelados por la Generalitat sea ejercida por abogados o letrados de la propia Generalitat o de instituciones colaboradoras.

Por ello solicitan que se dirija un oficio a la Abogacía General de la Generalitat para que aclaren las actuaciones en informes en relación con la posible personación en su día como acusación particular en el caso de abusos de la menor tutelada, a quien se privó de una asistencia jurídica de la que tenía perfecto derecho, “un elemento más en su revictimización”, puntualizan.