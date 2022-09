Después de dos intentos fallidos para cubrir la plaza con personal interino y transcurridos quince meses desde que Paloma Mateache dejara vacante la dirección del Parc Natural de l’Albufera por jubilación, la Conselleria deTransición Ecológica tiene, por fin, quien tome posesión de un cargo de especial relevancia y muchas aristas. Desde el departamento que dirige Mireia Mollà señalan que cuentan ya con la validación de Función Pública para que María Sahuquillo ocupe, oficialmente, un puesto que estaba desempeñando de facto por su contrastada trayectoria como experta en humedales.

El decreto que el Consell aprobó en abril de medidas urgentes en respuesta a la emergencia por la guerra de Ucrania es el que posibilitará, cinco meses más tarde, integrar al director o directora-conservadora de l’Albufera «con rango y nivel de jefatura de servicio". Sahuquillo, que había sido jefa de Gestión de Proyectos de Espacios Protegidos, dependerá jerárquicamente de la subdirección general de Medio Natural. Una modificación en la Ley de Espacios Naturales Protegidos que permite salvar el escollo administrativo para acceder a una plaza de una categoría superior a la que venía desempeñando.

Conselleria insiste en que el enclave natural no ha estado "descabezado"

Aunque la conselleria insistía en que el parque no estaba «descabezado» como señalaba la oposición, hasta el Consell Valencià de Cultura considera «imperioso cubrir con carácter definitivo" ese destino. Además, apremiaba a la Administración a «agilizar el funcionamiento y operatividad de la Junta Rectora». Así figuraba en su último informe sobre el humedal, que finalmente no salió adelante al no debatirse por falta de consenso sobre su contenido. Rosana Pastor (Unides Podem) reclamaba la inclusión de una enmienda sobre las posibles afecciones de la ampliación norte del puerto por lo que el ponente y presidente de la Comisión de Ciencias, José María Lozano, acabó retirándolo. Pastor aclaraba este martes que al no haber sido votado el documento tampoco sus recomendaciones tienen efecto. Además, recordaba que los miembros del CVC son elegidos a título personal por su valía o trayectoria profesional, no representan a intereses partidistas y en todo caso tienen un deber de confidencialidad.

Efectos del cambio climático

Entre las conclusiones del estudio figura como urgente «las definitivas revisiones y actualizaciones» de la Declaración del Parc Natural (1986), del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (1995) y del Plan de Rector de Usos y Gestión (2004). Una de las grandes asignaturas pendientes desde que gobierna el Botànic. Fuentes de la Conselleria de Transición Ecológica insisten en que su aprobación llegara antes de que concluya esta legislatura. Los miembros del órgano consultivo de la Generalitat Valenciana inciden en poner en marcha «medidas que aminoren la presión humana y mantengan el confinamiento de determinados hábitats singulares, así como la lucha contra especies exóticas invasoras de flora y fauna». Punto en el que remarca la trascendencia de aquellas actuaciones que permitan reducir «la agudización de los efectos del cambio climático».