"Ha llegado el momento y estamos preparados". El cierre de la intervención de la síndica del PP en las Corts, María José Catalá, ilustra la línea mantenida por la popular en la réplica que ha dado este martes a Ximo Puig en el Debate de Política General. Catalá se ha centrado en personificar en el líder del Consell los problemas del Botànic, un proyecto político que ha dado por agotado y que ha contrapuesto con la "garra" que ofrece Carlos Mazón.

En esa línea, y tras acusar a Puig de no defender los intereses valencianos ante el Gobierno de Pedro Sánchez, Catalá ha avanzado que su partido presentará una propuesta de resolución planteando "acciones judiciales" ante la infrafinanciación que sufre la autonomía y ha retado al president a apoyarla en sede parlamentaria.

La síndica del PP ha iniciado su discurso después de que Puig concretara la reforma fiscal que implementará el Consell. Como era previsible, la batalla impositiva ha estado en el centro de la intervención. Catalá ha acusado a Puig de "tomar por tontos" a los valencianos por querer bajar impuestos en año electoral tras siete años subiéndolos.

"Solo baja impuestos arrastrado por el PP y por miedo a las urnas. ¿Van mal los datos, señor Puig?", ha preguntado con ironía Catalá, que ha considerado la modificación tributaria un "parche fiscal". "Para copiar mal y tarde al PP, mejor el PP", ha defendido.

La portavoz del PPCV ha expuesto la receta de su partido en materia fiscal, que ahorraría 1.500 millones de euros frente a los 150 millones de la del Consell, y ha pedido más ambición en ese sentido al president. Puig, en su réplica, ha considerado una "falacia" la estrategia del PP de rebajar impuestos masivamente y a la vez prometer mejores servicios públicos.

Autonomía fiscal

En el plano propositivo, Catalá ha fijado otros "grandes retos" de su formación. En primer lugar, la "autonomía fiscal" en contraposición a la "recentralización" de la que una vez más han acusado al Consell, que no respalda esta línea sino la de la armonización fiscal.

Además de pedir el respaldo a las iniciativas judiciales, Catalá ha afeado a Puig no "confrontar" con Sánchez para que la C. Valenciana tenga una mejor financiación pese a la coyuntura favorable. "Nadie ha contado con tanto consenso y no ha avanzado", ha lamentado.

Además, ha puesto encima de la mesa la enseñanza gratuita de 0 a 3 años y medidas de apoyo al teletrabajo para fomentar la "natalidad y la conciliación".

Catalá ha atacado también a Puig por su gestión de las energías renovables. Ha criticado que solo se han autorizado el 19 % de los proyectos recibidos, lo cual ha vinculado con la "debilidad" del president ante sus socios, a los que "no se impone".

La portavoz también ha avanzado planes en Educación para promocionar la "calidad" y la "libertad" en este ámbito, ha prometido eliminar las listas de espera sanitarias "por ley", frenar la tasa turística, acabar con las ayudas a "entidades catalanistas" y pelear por la "justicia hídrica".

Así, ha cerrado su primer turno de palabra hablando del "fin de ciclo" de un gobierno que "arrastra los pies". Ha llamado a "contraponer modelos" en las urnas y ha previsto que los valencianos "no son tontos y no se dejarán llevar por cantos de sirena. Ha llegado el momento y estamos preparados", ha concluido.