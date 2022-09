Ayuso, Oltra y Mazón, ausentes pero presentes

No asistieron al debate por distintas razones, todas obvias porque en sus quehaceres no pasaba el evento parlamentario de ayer, pero de alguna forma estaban en la sesión de las Corts. Fueron los ilustres ausentes, sin escaño ni cargo en el parlamento autonómico, pero sin falta que les haga para acabar colándose en las alocuciones de la tribuna.

Isabel Díaz Ayuso, la musa de la derecha, que sobrevuela todos los discursos cuando se habla de impuestos, pero también con la financiación o el dumping fiscal, esa competencia desleal que los populares negaban hasta ahora y que ahora acusan a Ximo Puig de plantearla por la vía de la tasa turística a los municipios valencianos. Ayuso se lleva la palma de los ausentes presentes. Siempre está, quizás por aquello de que Madrid es España dentro de España y, al fin y al cabo, la Comunitat Valenciana también lo es.

También estuvo en la sesión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más en los discursos de la derecha que en los de la izquierda. Dime quién te nombra... «Se le está poniendo cara de Pedro Sánchez», dijo la síndica del PP, María José Catalá, en su réplica a Ximo Puig.

También apareció Mónica Oltra, la vicepresidenta dimitida. Aunque la derecha ya se ha cobrado de momento esa pieza, no menor, siempre a la espera de lo que pueda deparar el caso judicial, la gestión de los centros de menores no desaparece del argumentario del PPCV. Diez minutos de intervención de Catalá bastaron para que apareciera su nombre. Sin embargo, la nueva pieza a zarandear es la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Una buena parte del discurso de Catalá se centró en la gestión del departamento de Bravo sobre los violentos incendios de este verano y en especial respecto a la actuación de la conselleria en el incidente del tren que se introdujo de lleno en el incendio de Bejís. Y se desató la polémica.

Catalá esgrimió un presunto mensaje de advertencia para que se detuviera el tren y exigió responsabilidades. Pero el departamento de Bravo lo desacredita.Lo que se lee en el mensaje es que era la alerta de un técnico de la Unidad de Medio Ambiente que avisaba del peligro que para los servicios de extinción puede representar un depósito de propano, pero no hablaba del tren. Más allá del rifirrafe queda que una de las dianas preferidas de los populares va a ser la titular de Justicia, además de Puig.

Otro ilustre ausente es el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, que no es diputado autonómico. Él será el candidato a presidir la Generalitat en mayo de 2023, pero no puede debatir con Puig. Esta vez, Catalá lo citó al menos cinco veces, pese a que la portavoz parlamentaria y número dos del partido no suele prodigarse mucho en recordar que el también presidente de la Diputación de Alicante es quien dirige el partido.Sorprendió que Mazón no estuviera entre quienes vieron en directo el debate de la mañana desde la tribuna de invitados, aunque el líder popular comió a mediodía con sus diputados.

Cantó siempre aparece

Otro que suele llevarse citas, todas críticas porque no tiene quien le defienda, es el ahora dimitido responsable de la Oficina del Español en Madrid, Toni Cantó, según propia confesión en busca de mejor acomodo.Durante dos años fue el portavoz en la cámara de Ciudadanos. Ayer lo mencionó Puig en respuesta a esta formación. La cita, claro está, por el chiringuito que le abrió Ayuso en Madrid.

También lo devolvió a las Corts la síndica de Compromís, Papi Robles. «Hay que recordar que hubo quien quería que Cantó fuera quien llevara Educación y no Raquel Tamarit», señaló.

Hasta la nueva líder del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, tuvo presencia en sentido figurado en el parlamento autonómico. «Enhorabuena a las feministas, estoy seguro que entre muchas diputadas de la cámara primará la sororidad, otro techo de cristal», dijo la síndica de Vox, Ana Vega, que ve en la ultraderecha italiana una referencia. «Dan miedo», resumió Puig.

Y tanto invitado externo mencionado, tanto anuncio para arriba e impuesto para abajo y al final de la tarde lo que acabó fallando fue la cuenta atrás que marca el límite de intervención la que se estropeó. «No funciona y entre otras cosas porque he tenido que interrumpir el tiempo muchas veces por las interrupciones sistemáticas», lamentó Morera casi para cerrar la sesión que ya decaía espesa después de 10 horas de debate. Fin de discursos y a correr para presentar propuestas. Hasta el jueves.