Henning Solhaug forma parte del sindicato noruego de trabajadores de la electricidad y las tecnologías de la información (EL og IT Forbundet, sus siglas) que lleva casi una década colaborando con la búsqueda de los restos de los represaliados de la dictadura. Cuando visitó el cementerio de Paterna el pasado mes de mayo, se cruzó con la hija de uno miles de ejecutados en la localidad, al que habían podido identificar. "¿Te sientes tranquila?, le pregunté. Me dijo que sí y no, porque los que cometieron los crímenes viven bien y sin ningún castigo", detalla. Ahora, regresa al mismo lugar acompañado por 27 sindicalistas noruegos de distintos gremios comprometidos con el apoyo a las familias de las víctimas del franquismo.

"La lucha no acaba hasta que nuestros familiares estén fuera de las fosas" "En 2013, cuando visitamos España para ver los impactos que había tenido la crisis financiera en el país, tuvimos contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Al acabar el viaje tuvimos claro que queríamos ayudarles con las tareas de exhumación", explica Solhaug. Desde entonces, han conseguido recaudar unos 70.000 euros. "Es gente que luchó contra el fascismo europeo. Tenemos una deuda con ellos y sus familiares, que también han sufrido mucho", comparte. "Lucharon contra el fascismo. Tenemos una deuda con ellos y sus familiares", comparte el sindicalista noruego Así que, además de sus aportaciones a la ARMH, quieren conocer en profundidad y de primera mano la historia de los represaliados. Especialmente, apunta Solhaug, teniendo en cuenta que una gran parte de ellos eran miembros de sindicatos. Por ello, en su visita a España no podían dejar de recorrer el cementerio de Paterna, en el que existen alrededor de 135 fosas comunes, y 'El Terrer', paredón donde fueron asesinadas 2.238 personas. "El fascismo mata. A la gente, a la libertad y al futuro. Tenemos que dar la posibilidad a los sindicalistas noruegos de aprender y entender esto", añade Solhaug. Encuentro con familiares El viaje empezó con una llamada antes de verano al coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso. "La esperanza es que sirvan de altavoz de lo que han visto aquí para que en Europa sepan que hay una enorme deuda. Todos los asesinatos franquistas después de la guerra se hicieron con total impunidad", afirma. "La esperanza es que sirvan de altavoz de lo que han visto aquí", afirma Matías Alonso Lo fundamental, subraya, es que hablen con los familiares de las víctimas. "Queremos que vean cómo están viviendo la labor de recuperación de los restos. Cómo han pasado estos años, las esperanzas que han albergado. Los protagonistas son ellos", declara. Un encuentro que se ha producido esta misma tarde. Con todo, Alonso reconoce la satisfacción "con el gesto de solidaridad internacional que se da ahora, como se dio hace 80 años". En cuanto al futuro, Solhaug comenta que esperan ver cómo funciona la nueva ley de Memoria Democrática. "Si el Gobierno se hace cargo de todo, solo falta para nosotros venir aquí, aprender y estudiar. También hablar con los sindicatos", indica. Además de su paso por Paterna, Matías Alonso coordinó una reunión, que produjo este martes en Moncloa, con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el director general, Diego Blázquez, o el médico forense Francisco Echeverría. También han estado en la zona de Brunete donde combatió el batallón escandinavo de las Brigadas Internacionales y han sido recibidos por sindicatos como Comisiones Obreras o UGT. "Lo más importante es que los familiares encuentren a los desaparecidos, tengan una tumba que poder visitar y que recuperemos sus nombres y sus historias", concluye Solhaug.