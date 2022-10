La pandemia diluye las dudas para operarse en la privada

La cifra preocupaba en la Conselleria de Sanidad y mucho. En enero de 2020, seis de cada diez valencianos a los que se les ofrecía operarse en una clínica privada después de dos meses de espera decían que no. Preferían seguir esperando a un quirófano público, pese a no tener certezas de cuándo iban a ser llamados, que operarse antes en uno privado gracias al conocido como "plan de choque". Tanto preocupaba este porcentaje que incluso la entonces consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció que se quería hacer una encuesta para conocer los motivos de ese alto porcentaje de negativas. Algo estaba pasando y no se sabía qué.

