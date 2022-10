El Ayuntamiento de València ofrecerá citas al padrón de manera diaria cuando se produzcan vacantes con tal de agilizar un servicio que supone todo un via crucis para cualquier inmigrante recién llegado a la ciudad, ya que el empadronamiento es indispensable tanto para acceder al derecho de asilo y como para tener una cuenta en el banco. Esta medida también pretende acabar con el mercado negro que se ha originado a partir del atasco en las citas presenciales, por las que algunos inmigrantes han llegado a pagar 300 euros.

Sin embargo, las asociaciones son escépticas respecto a los resultados de esta medida, un «parche» que «no soluciona el grave problema que hay actualmente con el empadronamiento, que es la base de acceso a todos los derechos para un inmigrante», asegura Paco Simón, portavoz de València Acull.

Hace un año y medio, en abril de 2021, el Síndic de Greuges emitió un informe de recomendaciones a raíz de una queja que presentaron 30 organizaciones sociales, en el que exigía que las las citas se dieran con máximo a 15 días. Ahora, el plazo es de un mes.

«Ofrecer las citas que se anulan en el día a otras personas va a tener escasa repercusión porque la gente que necesita el empadronamiento no tiene por qué tener la disponibilidad para ir en el mismo día. Además, la medida no da respuesta a todos los casos de empadronamientos especiales, como a la gente que vive en infraviviendas o la gente que está en habitaciones o casas sin contrato. El consistorio asegura que existe un protocolo de actuación en estos casos especiales. Las organizaciones lo hemos reclamado insistentemente en el Consejo Local de Inmigración y no nos lo han pasado para que lo cotejemos con la realidad», critica Simon.

El padrón no será el único servicio del consistorio que ofrecerá citas en el mismo día. También lo hará el registro, la gestión tributaria, las altas de autónomo, el Bono EMT, la licencia de ocupación de vivienda, el certificado digital o las plusvalías.

Un tercio no se presenta el día que tenía ya asignado

El consitorio calcula que el 30 % de las personas no se presentan a la cita previa que ha solicitado, por lo que a partir de ahora, este mismo porcentaje se ofrecerá en la plataforma para nuevos usuarios. El concejal de Hacienda y Defensa de la Ciudadanía, Borja Sanjuán, asegura que desde el consistorio se está «trabajando para agilizar el servicio» en las últimas semanas, ya que son conscientes del atraso en la atención. Además, señala que actualmente se están desarrollando «nuevas fórmulas» para mejorar el servicio y acortar el tiempo de espera para las citas.