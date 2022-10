Reclaman que los sanitarios se vacunen a la vez de gripe y covid

La campaña para vacunarse con la cuarta dosis contra la covid-19 va a empezar de forma oficial este miércoles 5 de octubre para todo el personal sanitario de la Comunitat Valenciana, ya sea del sector público o privado. Serán el segundo gran colectivo (después de los mayores en residencias que se están vacunando desde la semana pasada) en recibir este segundo "booster", además con las nuevas vacunas covid adaptadas a las últimas variantes ómicron.

Para la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (Svmpsp), sin embargo, el empezar tan pronto y sin juntar el pinchazo con el de la gripe en una doble vacunación (como se hará con todos los mayores a partir del día 17) es "precipitado" y además puede ser contraproducente.

Así se han manifestado esta mañana desde la sociedad científica en un comunicado. Por lo pronto, ven "improvisado" empezar a vacunar a los sanitarios este miércoles de la covid por varias razones: no se ha dado tiempo a los centros para "una mínima preparación" ni para "informar" a los trabajadores; y se ha adelantado poner la cuarta dosis de forma independiente a la de al gripe, ya que estas dosis no estarán disponibles hasta al menos el 17 de octubre "y lo más eficiente es vacunar a la vez de ambas, como se ha hecho en años anteriores.”

Los especialistas temen que pocos sanitarios se vacunen con la cuarta dosis

El presidente de los preventivistas valencianos, Juan Francisco Navarro, teme que adelantar esta campaña con la cuarta dosis termine en una "baja tasa de vacunaciones" entre los profesionales porque "no es una prioridad inminente: ningún indicador epidemiológico actual de incidencia de covid hace pensar que sea una prioridad la vacunación de los más de 65.000 trabajadores del sistema valenciano de salud. Probablemente no tienen todavía la información adecuada sobre estas vacunas y todavía no han decidido si quiere vacunarse este año, lo que podría condicionar una baja tasa de vacunaciones".

Por otra parte, desde la sociedad científica, recuerdan que son los servicios de Medicina Preventiva los que están realizando las vacunaciones del personal sanitario, "y del resto de personal que trabaja también en hospitales, como contratas sanitarias, estudiantes, voluntarios y otros grupos", y ello a pesar de que la "Conselleria de Sanidad decidió extinguir en mayo de 2021 un total de 43 contratos de refuerzo Covid que precisaban los servicios de Medicina Preventiva".

Demandan más personal para vacunar

De ahí que Navarro demande refuerzos para estos servicios de Preventiva ya que "aún queda pendiente la vacunación conjunta de covid y gripe de amplios sectores de la población pertenecientes a los grupos de pacientes crónicos e inmunodeprimidos, que podrían representar hasta un 3-5% de la población". De esta forma piden ser tenidos en cuenta en las planificaciones de campaña y que se les dote de recursos adicionales "para unas vacunaciones que ocuparán seguramente todo el cuarto trimestre de 2022".

"Es incongruente que se vacune ya con vacuna bivalente a personas jóvenes, sin factores de riesgo, como son los viajeros internacionales, antes que a los pacientes más mayores y los pacientes crónicos", explica Juan Francisco Navarro al respecto.