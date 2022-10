El aeropuerto de Castellón vivió ayer una tarde "caótica", según los usuarios. Y es que la aerolínea irlandesa Ryanair se dejó en tierra a más de 70 pasajeros que debían tomar el martes el vuelo de las 18.30 horas hacia el aeropuerto de Stansted (Londres, Reino Unido) desde las instalaciones de Vilanova d'Alcolea. Según ha podido saber Mediterráneo, el problema estuvo, al parecer, en el control de pasaportes que debe realizar la Policía Nacional al tratarse de un vuelo a un país que ya no forma parte de la Unión Europea. Según fuentes solventes, los agentes de la brigada de Extranjería encargados de dicha tarea llegaron tarde a su puesto, hecho que retrasó la entrada de los pasajeros que venían de Londres y también la salida de los que tenían su vuelo programado a la capital inglesa.

Tanto es así que el vuelo FR 8554, que inicialmente estaba programado para las 18.30 horas, acabó saliendo 40 minutos después y lo hizo, además, con una minoría de pasajeros, ya que la aerolínea decidió no seguir esperando al no ser la incidencia responsabilidad suya. Para sorpresa de los usuarios, los trabajadores de Ryanair comenzaron a decir al pasaje que no podían subir al avión. Este hecho llegó a separar, por ejemplo, a un matrimonio inglés --la mujer había podido embarcar y el hombre se había quedado fuera del cordón--, que pidió expresamente que dejaran bajar de la aeronave a uno de ellos ante lo surrealista de la situación.

Otra pasajera, cuya familia vive en Vila-real, debía coger ese mismo avión para hacer escala en Londres y, desde ahí, volar a Dublín (Irlanda), donde trabaja. Como tantos otros usuarios, se quedó sin viajar. "Ryanair nos decía que no era problema suyo y nadie nos daba una solución. Yo puse la correspondiente queja, pero aquello fue un auténtico caos. Me tocó irme a Castelló de nuevo y este miércoles pagarme un nuevo vuelo, pero esta vez desde València y directo a Dublín", explica en conversaciones con este periódico la afectada, quien se pregunta: "¿Quién va a pagar todos estos gastos ocasionados? ¿El Ministerio del Interior porque la Policía Nacional llegó tarde?"

Por el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido ninguna respuesta institucional al incidente sucedido en el aeropuerto ayer, día en que se celebraba el patrón del Cuerpo, el Día de los Santos Ángeles Custodios.

Desde el aeropuerto de Vilanova d'Alcolea han señalado que, dada la situación vivida, intentaron dar la información de la que disponían a la gente afectada y que tuvieran, además, un medio de transporte para poder regresar a la capital de la Plana. "Llamamos a un autobús y a varios taxis para garantizar el servicio e intentamos dar respuesta a los pasajeros", han explicado desde Aerocas, que no se ha pronunciado sobre las causas en cuestión del extraño suceso.

Este periódico también ha intentado contactar, sin éxito, con el departamento de comunicación de la aerolínea irlandesa.