El motivo de la convocatoria era la presentación de un libro, "La propuesta republicana", pero por la coincidencia de hechos y anuncios bien ha podido ser el primer acto de campaña de Héctor Illueca, autor del libro, vicepresidente de la Generalitat y recientemente candidatable de Podem a las elecciones autonómicas del próximo mayo. A su lado, como principal movilizador para el éxito de la convocatoria, Pablo Iglesias, presentador del libro y erigido como padrino de la candidatura.

"Sería un honor ser valenciano y poder votarle", ha dicho de Héctor Illueca el que fuera fundador de la formación para la que ahora se presentará en la Comunitat Valenciana el actual vicepresidente del Consell. Enfrente, centenares de personas llenando las butacas del Teatre Micalet, con otras 300 personas en la calle ante el cartel de no hay billetes y gritando Sí se puede. No es el de 2015, cuando luchaba por ser el primer partido en votos, pero demuestra que sigue contando con un importante tirón.

Y ese gancho mediático y militante que supone Iglesias ha hecho que coincidiera por la mañana el anuncio de Illueca de presentarse a las primarias de Podem, y por la tarde, la del libro junto al que llegara a ser vicepresidente del Gobierno. Jornada completa del conseller de Vivienda que ha tenido el apoyo de los principales representantes de la formación en la Comunitat Valenciana como la secretaria general, Pilar Lima, o la directora del Instituto de la Juventud del Gobierno de España, María Teresa Pérez.

En su intervención, Iglesias no sólo ha aplaudido el "paso valiente" dado por Illueca sino también ha reivindicado "el significado Podemos". "Tenemos que estar orgullosos de la fuerza que representamos y que hemos cambiado la vida política de este país", ha expresado el fundador del partido de los círculos. "Sí, un partido, y orgullosos", ha remarcado. Mensaje para quienes piden disolver la organización en otras, como la plataforma Sumar de Yolanda Díaz.

En la reivindicación del partido de los círculos, Iglesias ha señalado que sin Podemos "no habrá políticas de izquierdas ni en España ni en la Comunitat Valenciana". Sus palabras han pillado en los asientos a representantes de otras formaciones de izquierdas, posibles aliadas de los morados, como la líder de EU y consellera, Rosa Pérez Garijo; el coportavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, o la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro. La presencia de estos dos últimos evidencia que esta parte de Compromís, la del partido de Oltra y Aitana Mas, es más cercana a un acuerdo con el resto de fuerzas de izquierdas que Més, el partido de Baldoví.

Preguntado al respecto, Illueca, autor del libro y candidatable de Podem, ha indicado que es "favorable de los procesos unitarios, lo soy y lo he sido siempre" y ha pedido que se pronuncien al respecto "aquellos que han manifestado reticencias como es Compromís". "Habrá tiempo de dialogar y explorar estos procesos", ha expresado. Así, ha justificado la elaboración del libro a "la necesidad de intervenir en el debate público para encarar el ciclo electoral".

Asimismo, como no sólo ha acudido a hablar de su libro, Illueca ha lanzado un aviso al PSPV: "Si la bajada de impuestos a las rentas bajas y medias no se equilibra con una subida a quienes más tienen, las Corts (donde los votos de Unides Podem serán necesarios) no tramitarán la reforma fiscal". El vicepresidente de la Generalitat ha ligado esta reforma a la de la financiación autonómica al señalar que la situación de la Comunitat Valenciana "no es un problema de distribución de recursos, sino de escasez de recursos" y esto es "porque hay gente que no paga impuestos".

"Si la solución al problema es quitarle recursos a otra comunidad no se solucionará nunca, el problema de la financiación es inseparable de la reforma fiscal", ha sentenciado.