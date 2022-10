Héctor Illueca anunció este miércoles su intención de concurrir a las primarias para dirigir la candidatura de Podem a la Generalitat, sin embargo, el camino para que el vicepresidente vea su nombre encabezando la papeleta el día de las elecciones autonómicas dentro de ocho meses no será sencillo. Su paso adelante supone el pistoletazo de salida para una carrera de fondo dentro de la izquierda que va más allá del 4 de noviembre cuando los morados den los resultados de sus votaciones internas.

Illueca concurrirá a las primarias de su partido, Podem, y muy probablemente será elegido por esta formación para optar a la Generalitat. La líder del partido, Pilar Lima, le ha mostrado su respaldo y no se espera que haya ningún otro nombre alternativo que plantee batalla en esta primera ronda. Pero esta elección será solo el primer paso. Las diferentes organizaciones de izquierda se miran de reojo con la posibilidad de firmar confluencias de cara a las urnas y es ahí donde el liderazgo del hoy vicepresidente segundo encuentra más escollos.

Fuentes de Esquerra Unida, principal aliado de los podemistas, confirman que su coordinadora general, Rosa Pérez Garijo, se postulará en las primarias de su organización para los próximos comicios. Es el mismo proceso que Illueca, pero dentro de EU, y con apenas unos días de retraso. La también consellera de Participación y Transparencia será más que probablemente elegida candidata de EU y a partir de ahí llegará una negociación en la que, fuentes del partido, prevén que Pérez Garijo pueda optar a ser la cabeza de cartel de este espacio.

EU y Podem ya concurrieron en una UTE electoral en 2019 bajo el paraguas de Unides Podem, una marca que, unos más que otros, consideran parte del pasado. "Debemos superar Unides Podem", dijo en una entrevista en Levante-EMV la máxima responsable de Esquerra Unida el pasado mes de agosto además de señalar que "no tendría sentido" repetir la alianza de la misma forma que hace cuatro años. Podem eligió al candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y obtuvo los principales puestos. De los 8 diputados de Unides Podem en Corts, seis son de Podem, dos de EU.

Cuatro años después, en EU consideran que las fuerzas se han igualado, que ya no están en una situación tan delicada como la de hace cuatro años cuando se encontraban fuera del parlamento autonómico y que el trato ha de ser "de tú a tú". En esa negociación entraría la forma de elegir el nombre para encabezar la candidatura. El antecedente más parecido es Andalucía. Allí Podemos había elegido a su candidato, Juan Antonio Delgado, en primarias y, sin embargo, el acuerdo final entre partidos hizo que esta responsabilidad recayera en Inma Nieto, de IU.

Durante el anuncio de su candidatura, en la televisión pública valenciana, Illueca se mostró "favorable" a los "procesos unitarios" de la izquierda, aunque pidió no convertir la confección de estos "en un sainete". En EU también son constantes los llamamientos a la unidad. Si la hay, no será bajo el paraguas de la plataforma de Yolanda Díaz que no llegará a las elecciones de mayo. Además, en Compromís rechazan una "sopa de siglas" y consideran su marca consolidada. Esto deja a Podem y EU como socios necesarios ante el riesgo del 5 % en caso de ir en solitario.

Precisamente Díaz es un activo que reivindican tanto Illueca como Pérez, los favoritos para liderar este espacio de la izquierda. Illueca y Pérez fueron los dos nombres que mencionó la vicepresidenta segunda del Gobierno durante una entrevista en la que matizó su apoyo a Baldoví. "Con Baldoví tengo una relación magnífica igual que la tengo con Héctor Illueca y con Rosa (Pérez Garijo)", dijo mientras explicaba que no haría campaña por ningún partido. Tampoco se mojó por ninguno de los dos responsables de Unides Podem en el Consell. Entre ambos estará el liderazgo de la alianza que se conforme, si la hay.