Aumentar la seguridad de los festejos taurinos es una prioridad para el futuro de los 'bous al carrer', mucho más desde que este miércoles se produjera la novena víctima mortal de este año en la C. Valenciana, un hombre de 72 años en Almassora. Todos los fallecidos, excepto uno, eran mayores de 50 años, y varios de ellos superaban los 65. Las últimas dos muertes han sido hombres de 80 y 72 años. "Todo lo que sea que hagamos para aumentar las medidas de seguridad, nadie puede estar en contra", pide el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, en declaraciones a Levante-EMV.

El decreto que regula los 'bous al carrer' en la autonomía especifica que al recinto taurino no pueden entrar menores de 16 años, pero no especifica una edad máxima para entrar en la fiesta. Lo único a lo que se hace referencia es a que "no se permitirá la participación de personas que muestren falta de condiciones físicas o psíquicas para intervenir en el festejo", pero en cualquier caso no hay una edad tope. Ese apartado también se refiere a las personas ebrias. En cualquier caso, los voluntarios que se encargan de detectar a esas personas y expulsarlas del recinto no son suficiente para evitar que ese artículo del reglamento se cumpla.

"La gente que participa en la fiesta y los directores de los festejos deben denunciar frente a las autoridades que una persona que no está en condiciones de estar en el recinto está allí", dice Ángel. El responsable de Seguridad asegura que para limitar la edad se deberá contar con un "dictamen jurídico" para ver si esto fuera posible, pero que entre todos tienen que "minimizar este factor de riesgo, que es la edad" porque "el inmovilismo es detractor de la propia fiesta". "De cualquier manera, hay actividades, como conducir, que a uno no le dejan hacer cuando es joven y que cuando es mayor tiene que examinarse para poder seguir haciéndolo", ejemplifica Ángel.

Limitar la edad, "complicado" jurídicamente

El presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, Germán Zaragoza, avanza a este diario que al final de la actual temporada taurina, a finales de año, "es cierto que hay que hacer un análisis" sobre el futuro próximo de los festejos. "Estamos trabajando con José María Ángel para ver si hay algunos puntos en común en los accidentes ocurridos, y hay un punto en común que es la edad. Los fallecidos son casi todos de edad elevada y casi todos son descuidos y despistes de personas que no deberían estar en el festejo", expresa Zaragoza.

Zaragoza dice que es "muy complicado limitar la edad" porque, según dice, lo han estado "estudiando jurídicamente y podría llegar a ser anticonstitucional".