Me llegan últimamente consultas de amigos, de aficionados a la meteorología y de ciudadanos en general que me piden un libro que puedan leer para comprender “esto del cambio climático”. Con algún matiz más en su consulta: que sea un libro de sencilla comprensión y lectura amena. Venimos diciendo en las últimas semanas que el verano tan caluroso que hemos vivido ha despertado notablemente el interés de la gente por el cambio climático. Hasta los más escépticos se han dado cuenta de que algo está pasando con el clima terrestre. Y comienzan a preocuparse por los efectos que la subida de temperaturas y las frecuentes manifestaciones extremas de la atmósfera puedan provocar en los próximos años y décadas. Hay manuales y monografías que explican con detalle académico este proceso planetario. Hay informes de organismos oficiales y de asociaciones, entidades y empresas que recogen datos sobre consecuencias para la economía y la sociedad. Y está la reciente obra de José Miguel Viñas, titulada “Nuestro reto climático” que es el libro idóneo para comprender las bases físicas del proceso, los efectos en los elementos climáticos, la modelización futura y los efectos en nuestra sociedad del cambio climático. En seis apartados principales que responden treinta cuestiones básicas sobre el proceso actual de cambio climático, José Miguel nos ofrece una visión de conjunto, amena y bien documentada sobre el reto enorme al que se enfrenta la humanidad en este siglo. Para ello maneja opiniones y textos breves de destacados investigadores, divulgadores del tiempo y clima, políticos y profesionales de formación variada de nuestro país, que aportan los últimos datos comprobados sobre el cambio climático por efecto invernadero de causa humana que estamos viviendo, propuestas de actuación posible y visiones documentadas de un proceso que conviene parar de modo urgente. José Miguel nos ofrece unas reflexiones finales, que comparto plenamente: estamos a tiempo para construir un futuro mejor, pero no hay tiempo que perder porque el calentamiento va más rápido de lo que pensábamos. La editorial Alfabeto lo ha hecho posible. Un libro imprescindible de una persona indispensable para el conocimiento y comunicación seria del tiempo y clima en nuestro país. José Miguel Viñas, con su inagotable ilusión por aprender, por enseñar, por divulgar de modo excelente, lo ha vuelto a hacer: “Nuestro reto climático” es el mejor libro que se ha editado últimamente en nuestro país para comprender con facilidad un proceso complejísimo de consecuencias complicadas y que va a condicionar nuestro futuro inmediato y la acción política de las próximas décadas.