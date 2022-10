Los vecinos afectados por las fuertes lluvias acumulan tanta desolación como hartazgo

Los bajos anegados, el éxodo de coches y la resignación de los residentes de las zonas más vulnerables de Alzira marcan una jornada de precipitaciones extraordinarias en muchos puntos de la Ribera

Los versos del cantautor Raimon que afirmaban que "al meu país la pluja no sap ploure" bien podrían ser la banda sonora de los vecinos del barrio de las Basses de Alzira. O de Venècia. O l'Alquenència. También de cualquier otra zona de la Ribera susceptible de inundarse en cada episodio de fuertes lluvias (que no son pocas). Mirar al cielo gris, encapotado. Recibir una notificación en el móvil u observar la adversa previsión meteorológica en la televisión. Suspirar con resignación. Las calles no solo se inundan de agua. También de desolación y hartazgo.

