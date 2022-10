No cabe la nostalgia. Ni aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es la primera conclusión que se extrae del debate ‘40 anys d’Educació valenciana. Evolució de l’Educació en el marc de l’Autogovern’ organizado por Levante-EMV para viajar a través de los ojos de sus protagonistas, a la creación y desarrollo del sistema educativo valenciano. Otra confesión: «Hubo muchos problemas y fue muy controvertido llegar hasta el Estatut». Lo reconoce el exdiputado Ciprià Císcar, conseller de Educación antes y después de este momento clave de la autonomía valenciana. Con él, el actual secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, que desde entonces ha trabajado en el sector, tanto en ministerios como en consellerias, «donde teníamos que inventar cargos, como el coordinador general de enseñanzas medias, donde estaba yo solo». La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, habló por las universidades, su financiación y crecimiento, porque «la mejor inversión que se puede hacer para la sociedad del bienestar es la educación y la formación». No solo eso; el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, el órgano de participación por excelencia de los centros docentes, tuvo a su presidenta, Rosa Cañada, sentada en el debate, y reivindicó la necesidad de que la docencia eduque «para el alumnado del futuro, y no para el pasado», en la misma línea que Mariola Hernández Ubert, directora genrente de Feceval-CECE, quien exigió, «de una vez por todas», el Pacto de Estado por la Educación en España.

Con los cinco, el debate viró hacia varias direcciones gracias a la moderación de la directora de Relaciones Institucionales de los medios de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, que dirigió su primera pregunta hacia Císcar y Soler: ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Cómo es sentar las bases de un sistema educativo? El exconseller recogió el guante y fue poniendo fechas a los hechos. El 1 de julio de 1982 se firmó el Estatut; a partir de las elecciones de mayo de 1983 se ejecutaron las transferencias de competencias y de fondos por parte del Estado y desde entonces hasta 1987 se desarrollaron esas capacidades. «Las seis autonomías que iniciamos la vía rápida nos reuníamos con el ministerio, primero para negociar las competencias no universitarias, que llegaron en 1984 y después las universitarias, que tenían su propia autonomía», explicó. Algunos hitos fueron la creación de colegios públicos, que se triplicaron. Después, los institutos: En València solo estaba en San Vicente Ferrer, para chicas, y el Lluís Vives, para chicos, que se hicieron mixtos, y se construyó un instituto por comarca. Soler matizó: «No había medios», estaba todo por hacer, y cuando llegaron los fondos, se pusieron manos a la obra para democratizar la educación y que llegara a todos los rincones de la Comunitat.«Fuimos un referente, aunque luego dejamos de serlo», lamentó.

Menos alumnos, más calidad

Soler echó mano de varios datos para ilustrar cómo estaba y cómo esta el sistema actualmente: Los nacidos en 1978 tenían 16 años en 1994 y había 64.000 personas matriculadas; este año hay 35.900 estudiantes. «Tenemos menos alumnos y alumnas, pero la tasa de escolaridad es mucho más elevada en Infantil, por ejemplo, y muchos más que van a FP», reconoció. En la universidad, sin embargo, los datos son completamente opuestos: «Desde 1985 se ha multiplicado exponencialmente el alumnado», afirmó la rectora Mavi Mestre. Y Ciprià Ciscar añadió un dato más: En los años 70 solo existía la Universitat de València y la Universitat Politècnica, pero hoy son dos más en Castelló y otras dos en Alicante y Elx.Por eso, de los 15.000 estudiantes de València, ahora se cifra en 150.000 personas universitarias. «En España había 12 centros, ahora hay más de 70 de las cuales son públicas 52», sentenció Císcar.

«El objetivo es que el alumnado sea cada vez más autónomo y deben ser protagonistas de su aprendizaje» Rosa Cañada - Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

«El pasado no es mejor que el hoy, cuidar el sistema educativo es garantía de una sociedad de progreso» Ciprià Císcar - Exdiputado y exconseller de Educación

En todo ese proceso imparable de crecimiento, la legislación también ha cambiado. De hecho, «ha habido más leyes de las deseables», reconoció Mariola Hernández. En este sentido, abogó por un Pacto de Estado por la Educación y desvinculado «de cualquier cambio de gobierno». «Un alumno puede empezar Bachillerato con la tercera educativa a sus espaldas», lamentó.

Normativa versus ideología

En esta línea, Rosa Cañada también apuntó a una «excesiva interpretación» de la Constitución desde la ideología, obviando en muchas ocasiones al propio alumnado. Eso, con cierto consenso de los participantes en el debate, es algo que ha cambiado con la nueva normativa, la Lomloe actualiza el planteamiento educativo, poniendo a los estudiantes más en el centro y actualizando la formación y, en palabras de la presidenta del Consell Escolar, la ley da más espacio a la participación de los jóvenes.

La escolarización hasta los 16, la Llei d’Usos delValencià y el Plan Bolonia son tres de los cambios más importantes en 40 años

Soler y Mestre, casi por alusiones, intervinieron para aclarar que pese a toda la normativa, cambios estructurales solo ha habido tres: el que se produjo en 1990 cuando amplió la educación obligatoria hasta los 16 años, un modelo que se ha mantenido hasta hoy, y la gran reforma universitaria con el Espacio Europeo de Educación Superior, que quedó implantado en 2010 con el Plan Bolonia. Soler insistió: «Hay siete leyes, sí, pero no todas han tenido la misma relevancia: la LOCE no se llegó a aplicar y la LOMCE se paralizó al año», explicó. Sin embargo, eso no resta importancia al necesario Pacto de Estado que se intentó con el ministro Ángel Gabilondo -con Miquel Soler en el gabinete- y el PP no lo firmó. «Acordaron 137 propuestas, pero no las firmaron», aclaró. Aunque Císcar añadió uno más, al que apenas se le dedicó tiempo de debate por lo asentado que está: «Los acuerdos son fundamentales y lo hicimos con la Llei d’Usos del Valencià, que lleva casi 40 años vigente».

«El origen no puede definir la trayectoria, se tiene que poder estudiar aunque no tengas recursos económicos» Miquel Soler - Secretario Autonómico de Educación

La mejor inversión que se puede hacer para la sociedad es invertir en educación y en formación» Mavi Mestre - Rectora de la Universitat de València

Precisamente por abordar la ideología, fue imposible que en el debate no surgiera la escuela concertada desde que se llegara a un acuerdo en 1987 para su funcionamiento. «El sistema no está en duda, lleva funcionando 40 años, somos parte de una red dual con una normativa común a todos, consolidada, y siempre defenderé la libertad de elección», añadió Mariola Hernández.

Igualdad con la concertada

Miquel Soler, como responsable actual, añadió que la inmensa mayoría de familias llevan a sus menores a los centros que eligen, con un baremo estatal y «justo» establecido, de nuevo, en 2015, tras años en los que no hubo «una escolarización adecuada entre la pública y la concertada». «Ahora es para todos los centros igual», dijo.

«La escuela tiene un papel clave en la sociedad porque no predecimos el futuro: lo construimos» Mariola Hernández Ubert - Directora gerente de Feceval-CECE

Hernández deslizó que fue la iniciativa privada la que impulsó, hace 30 años, la escoleta infantil, un servicio que hoy es «un avance social brutal». Ha sido a partir de 2015 cuando se les dio un gran empujón a estas instalaciones, ya que en 1995 había 31 escoletas públicas, y en 2015, solo dos más. Fue la iniciativa privada la que ofreció ese servicio pero según Soler, desde que el Botànic accedió a la Generalitat «se ha combinado el bono infantil de 60 euros, la creación de nuevas escoletas y la ampliación de aulas en colegios para los 2 años».

La rectora Mavi Mestre ratificó la importancia de este servicio porque está demostrado que si se empieza a los 2 años la formación, el rendimiento académico es mucho mejor a lo largo de toda la vida. Y volvió a las universidades para dejar sobre la mesa un asunto prioritario, la financiación de la formación superior: «Según el IVIE, por cada euro invertido en el estudiante se retorna a la sociedad 4,5 €».

Financiación y participación para otros 40 años más