La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, eleva a 99 millones de euros el presupuesto que recibirán las obras del soterramiento de las vías de Cercanías y alta velocidad al sur de València, conocidas como el canal de acceso, en los Presupuestos Generales del Estado que ayer iniciaron su tramitación parlamentaria. Bernabé ha querido así salir al paso de las críticas ante la falta de presupuesto de esta infraestructura, una de las piezas fundamentales para la red arterial ferroviaria de València, que acaba de licitarse y que debería iniciar las obras a lo largo del próximo año, una vez se adjudiquen.

Bernabé ha explicado que las obras del canal de acceso, además del epígrafe específico que aparece en las partidas de la empresa pública Adif Alta Velocidad, de 9,6 millones, se beneficiará de 48,9 millones más de la partida para Cercanías de Adif (para el ferrocarril convencional), ya que el soterramiento afecta tanto la alta velocidad como las líneas de Cercanías que acceden a las estaciones de València por el sur. Además se añadirán otros 27,7 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia para el canal de acceso, además de otros 23,2 millones de otra partida de Adif Alta Velocidad que se destinarán a esta actuación.

"Hay que saber leer la letra pequeña, para quien no lo ha leído, se lo explicamos. No solamente están las partidas reflejadas con el nombre de canal de acceso o túnel pasante, en los presupuestos sino que hay también obras complementarias en el capítulo 6 que se destinan a proyectos específicos y que en el caso del canal de acceso y la ampliación de la estación Joaquín Sorolla asciende a 99,8 millones de euros el próximo año", ha asegurado Bernabé en la rueda de prensa, en respuesta a las críticas vertidas ayer al conocer el proyecto de presupuestos.

Cuestión aparte es que la tramitación administrativa de las obra del canal de acceso permita ejecutar esos 99,8 millones de euros el próximo año. Las obras se licitaron en agosto, pero la apertura de plicas no se ha podido realizar tras el recurso presentado por los contratistas de obra pública por las clausulas contractuales que consideraban abusivas y que han sido retiradas por Adif, por lo que la tramitación del concurso podrá continuar adelante. La previsión más optimista es que las obras pudieran adjudicarse durante el verano, por lo que el inicio de las obras se ubicaría en el otoño de 2023, como muy pronto.

A este baile de cifras no ayuda que las cuentas de Adif, su filial de alta velocidad o las de Renfe no aparecen bien desglosadas en los presupuestos generales del Estado por lo que, por ejemplo, se ha de hacer un auto de fe para entender que de los 272 millones directos que Adif prevé para las Cercanías, 48 van destinadas al canal de acceso, ya que las cifras no están desglosadas en el presupuesto. Tampoco Adif las explica posteriormente. A esta situación se añade la baja ejecución presupuestaria de los proyectos que impulsa Adif, aunque Bernabé asegura que esta situación no se producirá el próximo año "porque ya existen proyectos maduros que se van a ejecutar".

Por otra parte, la delegada del Gobierno también eleva a 1.322 millones de euros la inversión total que recibirá la Comunitat Valenciana en los presupuestos del próximo año y que "supone un incremento del 71,5% respecto a 2018" (las últimas cuentas del Partido Popular). Y añade que la Comunitat Valenciana también recibirá "una cifra récord de 13.449 millones de euros del sistema de financiación" (para dependencia, vivienda o prestaciones varias), "un 25,6% ma´s que el año anterior".