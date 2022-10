Los médicos valencianos exigen test rápidos de covid y gripe ante el aumento de casos

El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV) ha alertado en una carta dirigida al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, del previsible aumento de casos de infecciones respiratorias -gripe, covid-19 y otras- por lo que considera preciso disponer en centros de salud de test rápidos para poder diagnosticar a los pacientes. "De ahí que exigimos a la Conselleria de Sanidad a que nos dote de esos test para agilizar el diagnóstico y evitar, en la medida de lo posible, el colapso de las consultas en esta temporada de otoño-invierno", ha añadido.

El escrito enviado por los médicos indica que han recibido en los Colegios de Alicante, Castelló y Valencia varias consultas sobre la "inquietud" que está produciendo entre los médicos y pediatras de Atención Primaria de cara a afrontar en los próximos meses la previsible onda epidémica de gripe estacional que "se espera sea más incidente y con mayor severidad clínica que en las temporadas anteriores".

"Además, es muy probable que nos enfrentemos a una nueva onda epidémica de infección por SARS-CoV-2, que incluso podrían coincidir en el tiempo", añade. Por lo que, según el escrito, "ante este escenario epidemiológico, es sin duda imprescindible un correcto diagnóstico de ambas enfermedades, que pueden tener una clínica indistinguible, y aquí viene el problema que queremos transmitirle: Conocemos, y se está difundiendo en noticias desde los medios de comunicación general, que existen unos test de detección múltiple de gripe A/B y coronavirus, que ya están disponibles en farmacias para su venta libre". "Sin embargo, -añade el escrito- no está previsto que estén disponibles para los médicos de atención primaria del sistema público de salud".

Mayor incidencia en la Atención Primaria

En el escrito, el órgano colectivo de los tres colegios de médicos, se indica que saben que el nivel asistencial de Atención Primaria es el que con toda seguridad sufrirá en mayor medida las consecuencias de las próximas ondas epidémicas de ambos virus, y, sin embargo, "los médicos no serán capaces de distinguirlos al no poder hacer un diagnóstico específico de gripe o covid, mientras que los ciudadanos, al disponer de estos test de venta libre en farmacias, podrán acudir a la consulta de su médico con un autodiagnóstico sin supervisión facultativa, lo cual deja tanto a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria como a nuestra sanidad pública en una situación cuanto menos de inferioridad, por no decir de ridículo".

El Consejo apunta que "se ha hablado mucho de gripalizar la covid, menospreciando medidas como el distanciamiento y las mascarillas, que siguen reclamando las Sociedades Científicas para disminuir el impacto de la covid, puesto que la pandemia aún no ha acabado, pero lo que parece aún menos entendible tanto desde el punto de vista deontológico como científico, es privar de la capacidad de realizar un diagnóstico correcto teniendo posibilidades técnicas y a bajo costo para ello".

"No parece el modo adecuado de controlar y tratar estas patologías -que, debemos recordar, producen un aumento de la mortalidad por todas las causas en sus ondas epidémicas-, privar a los médicos de un diagnóstico certero que pueda garantizar un correcto tratamiento de los mismos", subraya.

Una vez más, desde el Consejo de Colegios de Médicos Valencianos reiteran su disposición a colaborar con la Conselleria de Sanidad para abordar esta situación y adoptar medidas que redunden en la mejor calidad asistencial y la salud de los ciudadanos.