Este verano 2022 ha sido el más cálido en Europa en 500 años, según el programa Copernicus. Además de cálido este verano ha aumentado la fuerte sequía en gran parte de Europa. La gran cantidad de incendios forestales, con más de 260.000 hectáreas quemadas sólo en España ha favorecido aún más la generación de gases de efecto invernadero. Por tanto, hay que hacer caso a los científicos que afirman que estamos en una emergencia climática producida por un cambio climático muy acelerado e inducido por la acción humana, y desestimar las opiniones a los negacionistas del cambio climático. Todos estamos en un mismo barco, y debemos remar en la misma dirección sino que nuestro planeta puede llegar a ser inhabitable. Sin embargo ayer leí un artículo de marzo de 2004 publicado en la prensa en el que un artículo científico hecho por investigadores suizos afirmaba que el verano de 2003 con las actuales proyecciones climáticas y el efecto del cambio climático tenía un período de retorno de 44000 años, y como se ha visto este año, el verano de 2022 ha sido más cálido que en 2003 en la mayor parte de España. Las cifras lo indican, en el observatorio del Ebro, en la esquina de Tortosa, ha sido el verano más cálido desde 1905, en el observatorio Fabra de Barcelona ha sido el segundo verano más cálido desde 1914, en la ciudad de Girona ha sido el verano más cálido desde 1884, al menos en el centro de la ciudad, con los datos del observatorio de Moisès Ramiro, situado en la calle Sèquia. Se han batido récords de máxima y mínima este año, no sólo en España sino especialmente de temperatura máxima en el oeste de Francia, en Inglaterra, donde por primera vez en toda la serie se superaron los 40ºC en Londres. Creo que es irrefutable la idea de emergencia climática, y es evidente que no sólo los gobiernos sino los ciudadanos con sus acciones diarias deben frenar los impactos del cambio climático, antes de que sus efectos sean aún más catastróficos no sólo para la Tierra sino para toda la Humanidad.