Cientos de valencianos han aprovechado que hoy es festivo para acercarse al Ayuntamiento de València a ver y hacerse fotos con la ‘senyera’ antes de que mañana salga en la procesión cívica que recorrerá el centro de la capital del Túria. La respuesta ha sido masiva tras los últimos años marcados por la pandemia. Los visitantes se mostraban ilusionados, aunque muchos desconocían que lo que estaban viendo era la réplica de la bandera original de 1545 que de momento no se puede ver al estar cerrado por obras el Museo Histórico Municipal donde se expone. El estandarte se puede visitar hoy con motivo de la exposición «València con la senyera» en el salón de cristal del Ayuntamiento de València.

Ubaldo Ros, vecino de Foios, se ha enterado esta mañana de la posibilidad de ver la ‘senyera’ y no ha dudado en acudir al consistorio. Tras una cola de ocho minutos y mientras traspasaba el control de seguridad manifestaba su satisfacción. «Sé que es la réplica, pero me da igual. Nos representa a todos los valencianos, La original no la he visto, pero sé que está en el Museo Histórico», confesaba.

La fila para observar de cerca y hacerse fotos con la bandera era larga, pero avanzaba rápido. Raquel Carmona ha acudido con su madre. «Somos de València y esta es la primera vez que yo visito el Ayuntamiento. Vendremos a ver los actos festivos de mañana y la mascletà». La madre confiesa que estuvo en el Ayuntamiento de València en 1974 cuando fue fallera mayor de la comisión Maestro Bellver - Mariano Ribera. «No había vuelto desde entonces. Me ha hecho mucha ilusión», aseguraba.

La jornada de puertas abiertas recordaba a las de antes de la pandemia al haber decaído todas las restricciones. La gente ha echado de menos que estuviera abierto el balcón de la plaza del Ayuntamiento, pero se notaba que estaban contentos por la oportunidad de observar la ‘senyera’ aunque fuera una réplica.

45 kilómetros

Ángeles Higón se ha desplazado con su amiga Fina Celda desde Yátova. «Hemos hecho 45 kilómetros para pasar el día en València», apuntaba Ángeles. Fina añadía: «Es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca la ‘senyera’. Nos hace mucha ilusión. Es un símbolo que nos une a los valencianos».

David, vecino de Burriana, ha viajado a la capital del Túria con toda la familia para disfrutar del ambiente previo al Nou d’Octubre. «Hemos venido a pasar el día a València y al ver abierto el Ayuntamiento nos hemos acercado. A mí este tipo de iniciativas me parece que están muy bien. No soy muy sentimental con los símbolos, pero es un pedazo de historia», confesaba.