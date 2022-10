Peras, manzanas, plátanos, setas y fresas, ¡convertidos en dulces! Con motivo de la festividad del 9 de octubre, los valencianos y valencianas – de norte a sur de la Comunitat Valenciana – compran y regalan los dulces de la tradicional mocadorà con sus frutas de mazapán, el tronador y la piruleta, envueltos con el tradicional pañuelo; una tradición, cuyo origen se remonta a más de 800 años.

Para elaborarlos, los hornos, pastelerías y obradores llevan prácticamente un mes preparando la elaboración de esto dulces tradicionales. “Es un trabajo minucioso porque la elaboración es toda a mano-, explica Marisa Pomares, gerente del horno Quatre Cantons-. Se moldean pieza por pieza, luego hay que añadirles el color y preparar las hojas de decoración de las frutas”.

En su establecimiento de Moncada, trabaja un equipo de siete personas que comienza a trabajar 25 días antes del 9 de octubre. “Sin antelación, sería imposible abordar todo el trabajo”, reconoce. No es para menos; en el año 2021, vendieron cerca de 250 kilos de mazapán.

Más del triple han elaborado este año los orfebres de la pastelería Aixa en Puçol, que esperan vender 800 kilos de mazapán, 600 en frutas y otros 200 en tronadors y piruletas. Para ello, desde hace 15 días, trabajan sin descanso en la elaboración de los dulces.

En total, desde el Gremio de Panaderos y Pasteleros de València, estiman que, cada año, se elaboran cerca de 30.000 kilos de mazapán. Y es que la tradición, no deja de crecer año tras año. “Cada año, vendemos más -, reconoce Eliseo Valls de la pastelería Aixa-. De hecho, antes, era solo la gente mayor la que venía a comprar la mocadorà pero, ahora, gracias a las redes sociales, está aumentando la venta entre las nuevas generaciones”.

La misma apreciación hace Joaquín Galán de la pastelería, cuyo nombre comparte con su apellido, establecimiento que este año está celebrando sus 50 años de historia: “Es muy bonito ver como los jóvenes adoptan está tradición tan valenciana. Eso hace que no se pierda sino que, año a año, crezca aún más”.

El cambio no es solo generacional; también lo es de costumbres. Tradicionalmente, era el hombre el que ofrecía la mocadorà como regalo. Pero esta premisa ha saltado por los aires con la reivindicación feminista – las mujeres también lo regalan a sus parejas – y con la normalización de parejas de todo tipo. “A mi me sorprende aún la cantidad de hombres que viene cada año -, confiesa Marisa-, aunque es verdad que cada vez compran más las mujeres y novias, por no hablar que, ahora, hay parejas de todo tipo. La tradición se ha expandido”.

Tanto es así, que no sólo se compra por amor: “más que una fiesta de enamorados, es de afecto”, afirma rotundamente Joaquín Galán. Por eso, el mocador -antiguamente era, únicamente, recipiente en el que transportar la compra cuando no existían las cajas de cartón- se ha convertido en un elemento prescindible, que no todos compran. “Sobre todo, se compran para degustar en familia”, resume Marisa.

Explosión de sabores

El producto estrella del 9 de octubre sigue siendo la bandeja de frutas, acompañadas – no siempre, eso sí- del tronador y la piruleta. Pero, cada año, los obradores incorporan nuevas frutas y nuevos sabores para sorprender a los clientes.

Es el caso de las pastelería Aixa, que introdujo la elaboración de frutas tropicales; este año, la estrella será el coco, elaborado con aroma natural de este exótico fruto; pero, desde el Gremio de Horneros y Pasteleros, comentan a Levante-EMV que hay agremiados que se han atrevido a confeccionar mazapán de chufa o de algarrobo. Aún así Galán reconoce que “la gente sigue prefiriendo las frutas tradicionales” ¿Cuáles son las frutas preferidas? “Sin duda, el plátano, la pera y la patata”, apunta.

Sin embargo, en algunos establecimientos, como en la pastelería Aixa, decidieron apostar “por introducir el sabor a fruta en los mazapanes para que las 17 o 18 piezas de un surtido no supieran igual”. Así, los plátanos, las peras o las manzanas tiene el sabor de las frutas originales.

Crisis de precios

Este año, como en el resto de sectores económicos, planea la sombra de la inflación por el aumento del precio de las materias primas, que les afecta a ellos y, también, a los consumidores. “Este año, la venta se complicará, pero confío en que sigamos vendiendo -, valora Marisa de Quatre Cantons -. Las bandejas se comprarán; si no son de 250 gramos, pues serán de 100”.

Los horneros y obradores cuentan con tres bazas a su favor: la estacionalidad del producto, puesto que las frutas, tronadores y piruletas no se elaboran en otra época del año; la festividad en pleno fin de semana sin puente que, tradicionalmente, aumenta el número de ventas, como señalan las fuentes consultadas por esta cabecera; y, por último, la expansión de la mocadorà entre las generaciones más jóvenes.