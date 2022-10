Sole Giménez: "La música nos une y nos vertebra"

La cantante Sole Giménez se ha mostrado "muy sorprendida, pero muy, muy agradecida" por haber sido reconocida con la Alta Distinción de la Generalitat por el 9 d'Octubre, día de los valencianos, y al respecto ha destacado: "La música nos une y nos vertebra".

"Esta comunidad lo sabe, la música nos une y nos vertebra de alguna forma, me considero una más de todos los músicos que vivimos en València y me honra que un día como este la música esté presente en estos reconocimientos", ha señaado.

Asimismo, ha apuntado que esta distanción es un reconocimiento a su trayectoria que ha centrado en los últimos años, ha explicado, "a dar un enfoque de género a la música para dara dar visiblidad a las mujeres en la música más allá de las cantantes".

Así ha señalado que es un reconocimiento que no esperaba y que le ha supuesto "un impacto" y se ha mostrado "muy agradecida" porque haya prmiado "tantos aos de trabajo, la trayectoria, y el esfuerzo que no es fácil en el mundo de la música y menos para una mujer".Por ello, ha señalado que en los últimos años ha querdido darle un "enfoque de género a la música para vibilizar a autoras y compositoras y a las mujeres en la música más allá de las cantantes".

"Estoy honrada, emocionada, no me lo esperaba, que reconozcan la trayectoria de tantos años de trabajo no es fácil y que lo reconozca la Generalitat es un honor", ha recalcado. En ese sentido, ha apuntado que "la constancia de muchos años de estar haciendo música tiene esta recompensa que agradezco de corazón y mas un día como el de hoy".