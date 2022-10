Los jóvenes defienden su derecho al voto a los 16 años

«Se nos dan derechos y responsabilidades propias de un adulto. Podemos trabajar, emanciparnos, abortar, tener relaciones sexuales, ser condenados incluso. ¿Por qué no puedo decidir sobre todo lo que nos afecta?». Mar, estudiante de Bachillerato de 17 años, no entiende por qué todavía no se ha rebajado la edad del voto a los 16 años.

Hace algo más de una semana, la mayoría del Congreso rechazó una propuesta de ERC para reformar la ley electoral en este sentido. Y, de nuevo, se ha reabierto el debate. «Se piensa que los adolescentes no tenemos la madurez suficiente para gestionar nuestros pensamientos y emociones, que no seríamos capaces de votar. Pero acabamos la educación obligatoria, salimos al mundo y, en cambio, no se nos permite decidir», afirma. Mar señala también que, con una esperanza de vida cada vez más alta, la brecha de edad entre los adultos y los jóvenes que participan en las elecciones es cada vez mayor.

En su caso el interés por la política es grande, sobre todo por los asuntos más sociales. Estudia 2º de Bachillerato de Artes, milita en un partido político y forma parte de una asociación juvenil, ‘Generació que lluita’, del municipio en el que reside. «Nos dicen ‘es que hay muy poca gente joven’. Pero claro, si hasta los 18 no nos dejan votar, muchos piensan ‘¿para qué me voy a implicar antes?’», admite. En algunos casos, el sentimiento es que todavía falta mucha información.

Falta de formación política

Alba, de 16 años, acaba de empezar Bachillerato y no se ve preparada para votar. Piensa que no tiene las nociones suficientes y es algo que considera imprescindible cambiar. «No se nos enseña mucho sobre política en el instituto», lamenta. La joven, que también forma parte de una asociación, piensa que una buena forma de movilizar a los adolescentes es promocionando grupos de jóvenes. «Sería una buena forma de introducirnos a la política», admite. También son un buen aliado las redes sociales.

La política se presenta muchas veces alejada de la realidad de los más jóvenes. Mar percibe que «está dirigida a los adultos» y muchos políticos «no saben acercarse» a ellos. En sintonía con lo que reclama Alba, la joven pide que los partidos también trasladen a la juventud lo que tienen para ofrecerles, una información crucial para evitar que se termine votando lo mismo que la familia o el entorno. «Tenemos que formar nuestra propia opinión», defiende.

También es imprescindible contar con representantes públicos. «Si los jóvenes tuvieran más referentes y vieran que el proceso para ser escuchados no es tan complicado, se motivarían más a participar», destaca Laura, participante de la Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana (Xarxa Aitana). Ha cumplido los 18 este año y podrá votar en las próximas elecciones, pero no va a dejar de apoyar a sus compañeros y compañeras: «Hay una tendencia a creer que ahora los jóvenes están más desinformados, que la política no les interesa y que al tener tan corta edad no van a tener la madurez suficiente. Nada tiene que ver con la realidad, a día de hoy hay muchos muy implicados y con ideas muy buenas», reivindica.

Héctor, miembro del Consejo de la Juventud de Alicante y con los 18 recién cumplidos, defiende que la madurez no es razón suficiente para negar la participación a los chicos y chicas de 16 y 17 años. «Si ese es el mayor argumento, también lo podría ser para una persona de 45 años. Nos están bombardeando con que somos parte de una de las generaciones más formadas. ¿Por qué entonces no tenemos la capacidad de votar?», se pregunta el joven.

La denuncia de la falta de atención a sus voces y la necesidad de aproximar la política a los más jóvenes se repite en ambos casos. Dos cuestiones sobre las que Héctor lanza un mensaje a la sociedad y a los representantes públicos: «Debemos empezar a tomar a la juventud como presente y no como futuro». También aluden a las carencias a nivel formativo. Aunque con un matiz: la información es importante a todas las edades y en todas las etapas de la vida. José, estudiante de Periodismo de 18 años, siente que el voto «es una decisión con mucho peso» y todavía no tiene «criterio suficiente». «Se debería fomentar el pensamiento crítico en clase, el debate, para llegar a formar una opinión en el instituto, que sepamos a quién votar», añade.

Desde el Consell València de la Joventut (CVJ) lo tienen claro. «Con 16 años ya estamos preparados, y más hoy en día con todos los recursos que tenemos. En Internet, puedes buscar, comparar y recibir toda la información que necesites para poder prepararte para votar. Estamos en la época perfecta para que esto se haga realidad», defiende Irene Peris, vicepresidenta del CVJ.

Peris recuerda que esta es una de las reivindicaciones que el Consejo de la Juventud de España lleva años manifestando. «Esta última vez que se ha llevado a votación se han esforzado mucho reuniéndose con todos los grupos del Congreso para que saliera adelante. Aún poniendo todo de nuestra parte, no ha salido. Esperamos que la próxima vez que decida llevarse, ojalá sea pronto, salga por fin a favor», subraya.

Entre otros motivos porque la lista de derechos y deberes a los 16 es larga. «Aunque la mayoría de edad sea a los 18 años, con 16 ya podemos trabajar, emanciparnos o dar consentimiento para recibir ciertos tratamientos médicos. Si ya podemos hacer todas estas cosas, ¿por qué no votar?», asegura. Además, Peris plantea que podría ser una manera de conseguir que los más jóvenes estuvieran presentes en la agenda política. «Desde el CVJ pedimos que se nos tenga en cuenta a la hora de elaborar políticas», comparte.

La experiencia de Austria

De hecho, hay ya experiencias con muy buenos resultados de participación en países como Austria, que reformó su legislación en el año 2007 para incluir en el voto a las personas de 16 y 17 años en todas las elecciones: europeas, nacionales, regionales y locales. En cuanto a la posible desafección hacia la política o el riesgo a una baja participación, Peris es tajante: «Igual que hay descontento en los jóvenes, también lo hay entre los adultos».

Eso sí, para el CVJ fomentar la participación juvenil es fundamental. «En el día a día, en cualquier campaña o actividad que hacemos, siempre que nos presentamos delante de un partido político, nos lo dicen muchas veces ‘se nota que venís con un montón de propuestas, que lo habéis trabajado’ y eso demuestra que sí que estamos preparados. Apostamos mucho por la educación en la participación para que desde bien jóvenes puedan desarrollar habilidades para expresar su opinión y defender sus reivindicaciones», concluye.