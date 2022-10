El problema de ponerse objetivos, especialmente en cuestión de fechas, es que al final el calendario acaba golpeando a la puerta y evidenciando que no se ha cumplido. Es lo que le ha ocurrido al PPCV de Carlos Mazón. El líder de los 'populares' valencianos marcó el 9 de octubre, fecha simbólica, como el día en que habría nombrado a todos los candidatos locales. O, al menos, a los principales. Sin embargo, llegado el momento, el partido solo ha designado candidatos en 27 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de los 65 que hay en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado la formación en un comunicado, el Comité Electoral Regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha aprobado los candidatos de 27 municipios para las próximas elecciones municipales del año que viene. Pero el número se queda corto ante las promesas y objetivos señalados en verano cuando se quería tener el ticket electoral completo y que los elegidos comenzaran a ganar notoriedad. Se espera poder completar la lista a lo largo de octubre.

En total, son 65 los municipios de más de 20.000 habitantes que hay en la Comunitat Valenciana lo que deja más de la mitad del trabajo por hacer. Es cierto que hay localidades que no aparecen en la lista de 27 detallada por el partido donde los nombres parecen claros como en València, donde la candidatura de María José Catalá es segura, o en Alicante donde se espera la continuidad del actual alcalde Luis Barcala; no obstante, también hay importantes huecos que evidencian que el camino no está siendo todo de rosas en la elección de candidatos.

En la lista de 27 facilitada por el PP no se encuentran localidades como Paterna, Gandia, Castelló o Torrent, cuatro localidades de más de 50.000 habitantes que están gobernadas por los socialistas. Sí que aparece, en cambio, Elx, donde repetirá Pablo Ruz, y Vila-real donde Adrián Casabó pasa del número 2 que ocupaba hace cuatro años en la lista a ser el cabeza de cartel. Por su parte, también repetirá Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, uno de los pocos ayuntamientos del área metropolitana de València que ha continuado en manos de los populares tras los comicios de 2019.

En total, en la provincia de Alicante, los candidatos aprobados son los de El Campello (Juan José Berenguer); Mutxamel (Rafael García); Villena (Miguel Ángel Salguero); Elche (Pablo Ruz); Santa Pola (Loreto Serrano) y Xàbia (Rosa Cardona). Asimismo, se han aprobado los de Aspe (Sergio Puerto); Almoradí (María Gómez); Orihuela (José Vegara); Altea (Rocío Gómez); Alcoy (Carlos Pastor) e Ibi (Rafael Serralta).

En la provincia de Valencia, se han acordado los candidatos a las alcaldía de Alboraya (Modesto Martínez), de Alfafar (Juan Ramón Adsuara); de Bétera (Elia Verdevío), y de Carcaixent (Carolina Almiñana). También las candidaturas de Llíria (Remedios Mazzolari); Paiporta (Mª Consuelo Lisarde), Xàtiva (Marcos Sanchis) y Xirivella (Paqui Bartual).

En la provincia de Castellón, se ha acordado el nombramiento de los candidatos a la alcaldía de Vila-real (Adrián Casabó); Burriana (Jorge Monferrer); La Vall d'Uixó (Herminio Serra) y Vinaròs (Juan Amat). También se han aprobado las candidaturas de los cabezas de lista de Benicarló (José Manuel Cerdà), de Almassora (María Tormo) y Onda (Carmina Ballester).