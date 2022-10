Alegría, emoción, agradecimiento y hasta rubor. Fueron algunas de las sensaciones que se cruzaron en la puerta del Palau desde primera hora de la mañana por parte de las personas galardonadas con las distinciones de la Generalitat por el Nou d'Octubre. Reivindicación de la cultura, ánimo para el pueblo ucraniano y hasta un "no creo que el premio haya sido por guapo" fueron algunas de las frases que dijeron los protagonistas.

«Los ucranianos somos un pueblo fuerte"

«Es una sorpresa estar aquí», decía Margarita Arbelay a las puertas del Palau de la Generalitat. Ella fue la encargada de recoger la Alta Distinción al pueblo ucraniano. Llegó al centro de acogida instalado en la Ciudad de la Luz de Alicante acompañada de su familia y cuando no sabía dónde iba a vivir ni a trabajar tuvo una oportunidad durante una visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien quería hablar con las personas acogidas y no había traductores.

Ella se presentó entonces como traductora licenciada para poder ayudar a comunicarse con sus compatriotas, a raíz de lo cual le contrataron por seis meses como traductora, aunque explica que su gente le ha tratado también como amiga y se le han acercado para abrazarla.

"Todo el mundo está a nuestro favor y está luchando por nosotros, por nuestra esperanza, nuestras creencias, nuestra fe", señaló al tiempo que añadió: "Somos un pueblo fuerte y guerrillero".

El rubor del árbitro

«La figura del árbitro es una parte importante en el deporte y se tiene que naturalizar, normalizar y ver que nuestros hijos algún día quieren ser árbitros y tampoco pasa nada, yo soy muy feliz». Fueron las palabras que expresó Mateu Lahoz, árbitro de fútbol, antes de recibir el galardón como embajador de la Comunitat Valenciana. «Estoy ruborizado», admitió, al tiempo que señaló que la distinción es «positiva» para el gremio.

"Cuando tuve la suerte de ingresar en el grupo de UEFA y FIFA nos decían que teníamos que ser embajadores y una parte importante de las dos asociaciones y, como profesor primero y ahora como padre, que hayan decidido que no solo yo, sino todo mi equipo, podamos representar este año a la Comunitat, no lo puedo describir con palabras", dijo Lahoz, natural de Algimia d'Alfara.

El escritor Rafa Lahuerta y la actriz y directora teatral Magüi Mira han reivindicado que la cultura es "sanadora, necesaria, un derecho y una fuerza enorme". "Pertenece al ADN del ser humano", han asegurado.

Lahuerta se mostró «muy agradecido» por el reconocimiento al Mérito Cultural y bromeó: «Por guapo no creo que me lo den, me imagino que será por el libro», apuntó en relación a 'Noruega', el libro en valenciano más vendido en décadas. Asimismo, indicó sobre si escribirá una nueva novela que eso «se verá con el tiempo». «Estoy tranquilo, sigo escribiendo y trabajando, y ya veremos si suena la flauta», dijo.

La actriz y directora teatral Magüi Mira mostró su alegría al recibir la distinción. «Estoy sorprendida, abrumada y feliz, València es mi tierra, mi ciudad», manifestó. Asimismo, reivindicó que la cultura «es sanadora, necesaria, un derecho y una fuerza enorme que hay que afianzar». «A mis 78 años sigo trabajando para la cultura, especialmente para la de mi tierra y eso es muy muy importante», sentenció.

La música vertebra

Como una «recompensa» al tiempo dedicado trabajando por la música. Así vive Sole Giménez, cantante y compositora, la Alta Distinción de la Generalitat recibida. «No me lo esperaba, es una emoción muy grande y estoy muy agradecida por el reconocimiento», admitió. Giménez aseguró que ella se considera «una más entre todos los músicos de esta tierra». «Esta comunidad lo sabe, la música nos une y nos vertebra», sentenció.

Alegría que también mostraba el sindicalista Vicent Mauri. "Estoy muy contento porque se reconoce una trayectora de muchos años de trabajo, no solo a mí personalmente, sino a muchísimos compañeros que han estado trabajando", expresó quien dirigiera Intersindical. Asimismo, destacó que el sindicalismo "ha tenido un papel fundamental tanto en la demanda de autogobierno cuando se pedían libertades democráticas como para defender los servicios públicos".