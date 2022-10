Andrea G. Henry: "A los jóvenes se nos trata con paternalismo en todos los ámbitos"

Andrea G. Henry se inició en la participación juvenil con 15 años, en su instituto, y desde la firme convicción de que había que cambiar cosas. Desde entonces, se ha volcado en la defensa de los derechos de la gente joven con la certeza de que su labor es importante y de que se necesitan personas comprometidas. La valenciana ha formado parte de la Federació Valenciana d’Estudiants. También ha sido secretaria de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) y tres años su presidenta. Ahora, ha sido elegida para presidir el Consejo de la Juventud de España (CJE).

Como presidenta del consejo, ¿qué es lo que más le preocupa?

Son muchas cosas. España, el año que viene, ostenta la presidencia de la Unión Europea. Es una oportunidad muy importante para poner a la juventud en el centro, aprovechando también que es el Año Europeo de la Juventud. Tenemos también la salud mental. Vamos a trabajar para que los jóvenes tengan una preparación emocional que se ajuste a su día a día. Además, la acción climática. Se ha demostrado que la juventud es el mayor agente de cambio frente a la crisis climática. En los próximos años lucharemos por un modelo de futuro sostenible. Tampoco se nos puede olvidar la precariedad. Es muy importante trabajar en vivienda y en empleo. Este frente nos preocupa especialmente ahora, con el momento económico que vivimos.

Existe la idea de que la juventud no está preparada para liderar o participar de los asuntos públicos. ¿Puede esto generar cierta desmotivación?

Tenemos muchas personas liderando espacios y organizaciones, y para nosotros es muy frustrante ver cómo le dedicas tu vida a algo pero sigue existiendo esa visión de que la gente joven no es capaz. Parece que solo nos llaman cuando necesitan saber algo en materia de juventud. Nosotros podemos hablar de todo. Es esa visión que se tiene de que los jóvenes son el futuro. Si nos ves así es que no nos consideras ahora con la capacidad de participar en el día a día ni en las decisiones que se toman. Se nos trata con paternalismo en todos los ámbitos de nuestra vida, creyendo que nuestra opinión vale menos por tener menos edad.

¿Se necesitan más referentes?

Sí. Siempre que existan referentes jóvenes se va a ayudar a que más personas se identifiquen con ellos y puedan empezar a tomar decisiones y a participar. Tampoco es muy común ver a mujeres liderando espacios como este, y el hecho de ver a una de nosotras haciéndolo es muy positivo. Dejamos un camino para las niñas que están en el colegio o en el instituto.

La juventud juega un papel muy importante en el movimiento feminista. Pero, ¿quedan todavía retos por abordar?

Muchos, pero los jóvenes cada vez somos más feministas y tenemos una conciencia mayor. Actos y conductas que antes no se cuestionaban, nosotras sí lo hacemos. Este avance en materia de igualdad es bastante reciente. Las nuevas generaciones lo tenemos muy asumido, hemos nacido en una realidad diferente a la de nuestros padres y abuelos, pero hay ciertos discursos que pueden ponerlo en peligro. Hay que seguir luchando y trabajando para que los derechos que hemos conseguido sigan existiendo.

Todavía son muchos los que se quedan por el camino y no finalizan sus estudios. ¿Qué se puede mejorar?

Las becas y las ayudas al estudio tienen un sistema con el que la persona en la mayoría de ocasiones recibe el dinero a los cuatro, cinco o seis meses de haber comenzado el curso. Una beca que llega tarde es una beca que no sirve. Y son imprescindibles. Muchas personas jóvenes están estudiando y trabajando a la vez, hay familias que tienen situaciones económicas muy vulnerables. Por otra parte, tenemos el ingreso mínimo vital, del que están excluidas las personas menores de 23 años. Es una ayuda que no es justa con la juventud, no tiene en cuenta todas nuestras necesidades y que, por lo tanto, debe adaptarse.

Esta situación de precariedad impacta de lleno en su salud mental. ¿Es realmente consciente la ciudadanía del grave problema que supone?

Si se está hablando de salud mental como se está haciendo ahora es gracias a la visibilización que hemos hecho los jóvenes. Hemos sembrado lo que puede ser una nueva etapa en la que deje de ser un tabú. Hemos sabido poner sobre la mesa nuestra situación y cómo nos encontramos y eso ha sido positivo para toda la sociedad.

¿Faltan políticas de juventud?

Por su puesto, pero también hace falta que estemos representados. Día a día se hacen políticas públicas y es muy importante que formemos parte de cada proceso y que estemos presentes en todos los espacios para trasladar nuestra visión y trabajar con otras personas de manera intergeneracional para conseguir mejorar nuestros derechos. Próximamente vienen elecciones y desde el CJE vamos a trabajar para que durante estas mismas se hable de la juventud y se pongan en el centro del debate las políticas en esta mater