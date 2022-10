La prohibición de la climatización ha arrancado este lunes en los tres campos de la Universitat Politècnica de València (UPV). Una medida temporal que se ha puesto en marcha para hacer frente a los gastos energéticos, disparados principalmente por la guerra en Ucrania, y ante la llegada del invierno. María, Lucía, Marina, Lucía y Carlos estudian en uno de los espacios habilitados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (UPV-ETSINF). A su espalda, una fila de radiadores que, de momento, se mantendrán apagados. "El día ha sido maravilloso, porque a veces el aire acondicionado está muy fuerte. De normal tengo frío y hoy he estado muy bien en clase", comparte una de las estudiantes en declaraciones a este diario.

De hecho, esta ha sido la sensación mayoritaria entre el alumnado. "Ahora que hace buen tiempo no es necesario encender la climatización y no hace falta desperdiciar", afirma Paula, que pasea por el campus con dos de sus compañeras del grado de Ciencia de Datos. "Si al final vamos a conseguir un ahorro de la luz y vamos a ayudar a cuidar del medio ambiente, está bien la medida", añade Elena. Según compartió la propia institución académica, con la instrucción se ahorran hasta 16.000 euros al día, una media de 400.000 euros al mes. "Hay veces que la temperatura está desequilibrada sin motivo. Si no hace calor, ¿para qué vamos a poner el aire acondicionado?", señala Marta, alumna de Arquitectura.

La bajada de la temperatura preocupa a los estudiantes, pero la UPV revisará la medida cuando llegue el frío

Lo que sí preocupa a los y las estudiantes es la bajada de las temperaturas cuando lleguen los meses de diciembre y enero. "Ahorrar energía está bien, pero quitarnos la calefacción en invierno no es buena idea", subraya Carla, alumna de Diseño Industrial. Su compañera, Valeria, recuerda que durante el curso anterior, a causa de la pandemia de coronavirus, ya tuvieron que pasar el invierno con las ventanas abiertas. "Había días que hacía muchísimo frío. Íbamos a clase con el abrigo", apunta Carlos, que estudia en el mismo grado. Algo que para Sergio, estudiante de Arquitectura, no supondría ningún problema: "En unos meses hará más frío, pero nos pondremos la chaqueta y no pasa nada".

Se revisará en invierno

No obstante, la UPV ya matizó el viernes que la decisión es temporal, regirá durante las próximas semanas, y se revisará cuando llegue el frío o haya un cambio brusco de temperatura. Una medida, además, con carácter de urgencia que ha obligado la situación actual: la factura energética ya supera ampliamente el importe presupuestado para 2022, 7,5 millones de euros, y si la tendencia de consumo se mantiene, desde la institución académica calculan que se alcanzarían los 15 millones.

"El objetivo es ahorrar ahora, para que cuando llegue el momento se pueda poner", asegura la delegada de Alumnos

Por eso, desde la Delegación de Alumnos de la UPV comprenden que es una decisión "necesaria". Lea Olcina, la delegada de Alumnos, explica a Levante-EMV que ya en el último Consejo de Gobierno se trató el encarecimiento del precio de la luz y cómo se había llegado a un "punto insostenible". "Es una medida urgente y para intentar ahorrar de cara a las temporadas más frías, entendiendo que en invierno y cuando la gente empiece a pasar frío en clase se volverá a encender. El objetivo es ahorrar ahora, para que cuando llegue el momento se pueda poner y que la factura no se vaya demasiado del presupuesto", asegura.

Olcina entiende que el alumnado se sienta "reacio" a la prohibición, pero transmite tranquilidad al respecto. Además, adelanta que se están preparando más acciones para paliar la subida de la luz y el gas. "Se harán más cosas a medio y largo plazo para intentar ahorrar y ser más sostenibles", declara.