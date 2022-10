Dos años después de presentar su renuncia al papa Francisco, el cardenal Antonio Cañizares Llovera dice adiós a la diócesis de Valencia, donde ha sido su máxima autoridad durante los últimos ocho años. Nacido el 15 de octubre en Utiel, Cañizares empezó a despedirse el pasado martes 4 de octubre, cuando cumplía su octavo aniversario al frente de la Seo. Sus palabras ya sonaban entonces final de ciclo. “Son ocho años de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por mí y me ha concedido y también para pedir perdón – de todo corazón- por todo lo que haya podido hacer mal o no haya hecho”, rodeado de los suyos en el Palacio Arzobispal. El viernes ya sonaba con fuerza su sustituto, Enrique Benavent Vidal, tras dar por hecho su nombramiento Religión Digital.

Durante el rezo del Ángelus incidía el purpurado que no había querido hacer otra cosa “que servir a la diócesis y servir, de esta manera a Dios”. Cañizares se disculpaba, a su manera, “por si no he estado siempre a la altura de lo que reclama ser pastor”, agradeciendo a todos “la atención y el servicio” mostrados en todo este tiempo. El obispo auxiliar emérito de Valencia, monseñor Esteban Escudero, le replicaba: “Gracias por todo lo que ha hecho, se ha desgastado por la diócesis”. “Es muy importante todo lo que ha hecho”, subrayaba.

Los gestos de cariño se repitieron en la apertura del curso académico en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) el pasado jueves. Además de las palabras de reconocimiento por su entrega recibió una fuerte ovación del público que abarrotaba el Paraninfo, lleno de representantes civiles, eclesiásticos, académicos y militares. Mostraba evidentes signos de cansancio, algo que ha ido acentuándose en los últimos meses. Su obsesión era llegar en plenas facultades al Te Deum de este pasado domingo y recibir a la Senyera como es tradición en la festividad del 9 d’Octubre.

En la homilia, ante sus feligreses más fieles, encaró la que sería su segunda despedida. Además de proclamar su valencianía, incidía en que se había gastado y desgastadado “hasta el extremo, hasta al extenuanción si así se requiere” por su su diócesis. “Doy gracias a Dios, por concederme este lugar hace 8 años en mi ministerio episcopal y también hoy casi al final de mi servicio quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido que tanto estimo, admiro y agradezco de una manera particular a este cabildo de la Catedral, signo y manifestación de la diócesis y de su fe inquebrantable. Me complace deciros que os necesito, que cuento con todos vosotros que vais a seguir ayudándome mucho en el ministerio episcopal, ya lo estáis haciendo”, destacaba.

Benedicto XVI le nombra Cardenal en 2006

Cañizares cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de València y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología, con especialidad en Catequética. El 21 de junio de 1970 fue ordenado sacerdote en Sinarcas por el arzobispo José María García Lahiguera. Tras unos primeros años de ministerio sacerdotal se trasladó a Madrid, para dedicarse especialmente a la docencia. El papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992.

Apenas un lustro después, el 1 de febrero de 1997 tomó posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue Administrador Apostólico de la diócesis de Cartagena y el 24 de octubre de 2002, Arzobispo de Toledo. Fue el Papa Benedicto XVI quien le otorgó el título de Cardenal, en el Consistorio Ordinario Público, el primero de su Pontificado, el 24 de marzo de 2006.

Cargos en la Conferencia Episcopal y la Santa Sede

Como recordaba la Agencia AVAN, en la Conferencia Episcopal Española ha sido vicepresidente (2005-2008), miembro del Comité Ejecutivo (2005-2008), miembro de la Comisión Permanente (1999-2008), presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades (1996-1999) y de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999-2005). El Papa Juan Pablo II lo nombró miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe el 10 de noviembre de 1995.

En 2006, el Papa Benedicto XVI le asignó esta misma Congregación, ya como Cardenal y miembro de la Comisión Pontificia “Ecclesia Dei”.Igualmente, le nombró Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dos años después. En 2010 se convertía en Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de València San Vicente Mártir (UCV).